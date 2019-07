Los cuatro signos que enfrentan con fuerza y tenacidad las adversidades

La fortaleza, la constancia y tenacidad son tres aptitudes que poseen todas las personas que no se dejan vencer por el temor y las adversidades. Son seres que a pesar de todos los obstáculos que se les puede presentar en el camino, no se rinden y no pierden la calma.

Y que la experiencia y el aprendizaje son de suma importancia para levantarse ante cada caída y tropiezo en la vida. Pero, no muchos están preparados para seguir adelante, algunos se quedan en el suelo, mientras otros se limpian el polvo de su ropa y siguen sus pasos con fuerza y tenacidad.

El zodiaco es una herramienta útil para averiguar sobre las características de una persona, comportamientos y cualidades a través de su signo. Te diremos cuáles son los signos más fuertes y persistentes:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries es uno de los signos más fuertes del zodiaco, las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su personalidad alegre y su vitalidad, son individuos que mantienen una buena actitud la mayoría del tiempo, y es ahí en donde tienen su fortaleza. Porque siguen su vida con autonomía, y a pesar de las adversidades.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Este signo tiene unos rasgos muy característicos en su personalidad. Saben manejar los problemas y obstáculos con prudencia y madurez. Además, no le temen a los cambios, porque saben muy bien que son necesarios para trascender. Este es un signo arriesgado y tenaz, que está dispuesto a salir de su zona de confort para alcanzar sus metas y hacer realidad sus sueños.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Escorpio también es un signo que se caracteriza por su personalidad fuerte e intensa, que también la manifiesta en su plano emocional, y gracias a este aspecto, puede recuperarse de fuertes decepciones. Estas personas son de las que no temen sentir y entregar lo mejor de ellos a los demás. Ocasionalmente muestran una apariencia un poco arrogante, pero quienes los conocen bien, saben que estos individuos son maravillosos.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Leo también es un signo muy fuerte, que enfoca esta cualidad en su independencia. Sabe muy bien lo que quiere y simplemente no se rinde hasta conseguirlo. A pesar de todos los tropiezos que se le puedan presentar en el camino, este signo avanza con fuerza. De cada mala experiencia en la vida todo lo toma como una enseñanza para mejorar y acercarse a su objetivo. Son personas autosuficientes que logran el respeto y la admiración de muchos.

