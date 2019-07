4 cosas que la versión live-action de "Mulan" cambiará y tiene a los fans molestos

Nadie niega que Disney ha estado trabajando duro para llevar a cabo impactantes versiones live-action de los clásicos animados con los que encantaron a todos. Y aunque cintas como "El Libro de la Selva" o "Aladdin" han estado bastante apegadas a las animaciones originales, parece que "Mulan" y "La Sirenita" son más una re-adaptación basadas en las exigencias de las nuevas generaciones.

Mulan es una de las películas Disney más representativas del llamado "Renacimiento" (donde entran clásicos como "La Sirenita", "Hércules" o "El Jorobado de Notre Dame") y por ende una de las más queridas por el público.

Como la gran mayoría de estos clásicos, Mulan está basada en una historia real de la antigua China, aunque claro, adaptada al estilo Disney y a pesar de que no está apegada a los hecho reales, la fórmula de musical y comicidad, le garantizaron el éxito.

Ahora, parece que la nueva producción omitirá aquellos detalles que hicieron posible dicho éxito. Así que si ésta es una de tus películas favoritas, quizá esto hará que pierdas la fe en el live-action (OJO: se trata de rumores que circulan con gran fuerza en Internet y que podrían ser más ciertos conforme avanzan los detalles de la cinta).

Mushu no existirá

El dragón Mushu fue uno de los elementos más importantes en la cinta animada. Su simpatía y sarcasmo lo convirtieron en uno de los favoritos de muchos y sin duda, tanto el doblaje en inglés (Eddy Murphy) como en español latino (Eugenio Derbez) lo hizo aún más memorable. Sin embargo, parece que este no existirá en la versión live-action, pues según se dice, será reemplazado con un ave fénix para evitar caer en estereotipos raciales en la cultura china.

No será un musical

Se dice que el guión también omitirá las canciones de la película, lo cual resulta decepcionante para todo fan de Disney. Y es que todo el mundo sabe que Disney es el maestro de los musicales y que tanto las nuevas versiones de "Aladdin", como "La Bella y la Bestia" y hasta "El Libro de la Selva", han respetado los segmentos musicales de las originales. Niki Caro, quien estará a cargo de la cinta, aseguró que se enfocaría más en la acción que en el romanticismo que Disney inyectó en la animación así que podría ser verdad que no escuchemos "Hojmbres de Acción" en toda la película.

La milicia china será muy discreta

¿Recuerdas a Yao, Ling and Chien-Po, los simpáticos soldados que se convirtieron en los mejores amigos de Mulan durante su entrenamiento? Pues existen rumores de que en esta historia no serán tan divertidos ni ocurrentes como lo fueron en la versión animada. ¿La razón? Los productores no quieren ridiculizar a la milicia china. Y tiene sentido en una era en la que todos tratamos de ser "políticamente correctos" pero, ¿qué pasa cuando la personalidad de este trío es parte fundamental de la historia? Ah y por supuesto tampoco habrá canto ni baile para los soldados.

Adiós a Shan Yu

El aterrador villano de la cinta animada podría ser omitido de esta nueva versión para evitar conflictos políticos. A mediados de 2018, The Hollywood Reporter, anunció que el actor chino Jason Scott Lee dará vida a Boris Khan, un guerrero que busca venganza tras la muerte de su padre, dando a entender que reemplazará al temido huno Shan Yu. Además tendrá como acompañante acompañante a una bruja interpretada por la estrella china Gong Li. Aunque siguen siendo especulaciones, los fans están explotando de ira.

.

Te recomendamos en video