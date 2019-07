La campaña para hacer que Halloween dure un mes entero

Halloween debería ser eterno

Una de las festividades más divertidas, sin lugar a dudas, es Halloween. Disfrazarte, pintarte, la decoración, los dulces, las fiestas… ¡todo es perfecto! No importa tu edad, esta celebración es para todos.

Ya quiero que sea halloween 🎃 pic.twitter.com/YCHCsRNFiA — Claud! (@ClaudinaOsuna) July 2, 2019

Por ello, la gente está exigiendo un cambio, y no podemos estar más de acuerdo con esto. Twitter se ha vuelto la plataforma para comenzar esta campaña, y volver a Halloween un festejo que dure todo el mes.

Why do we wait till Halloween to have costume parties this should be a once a month type of thing — 𝓼𝓪𝓵𝓽𝔂 (@Carissa_Arianna) October 29, 2018

Es muy divertido meterte a las redes sociales para leer el enojo del mundo, sus iniciativas, y su emoción. Apenas estamos iniciando julio, pero la gente ya está participando en redes sociales para expresar sus opiniones del asunto.

Wish we celebrated Halloween like America does with the haunted houses and decorations n have it the whole month instead of one day, best time of the year 🍂👻🥧 — . (@sarahpattersonx) September 18, 2018

Aunque todo el mes ya tenemos adornos, y fiestas, para la gente esto no es suficiente. Ellos quieren dulces, disfraces, películas, y todo eso por el mes entero. Lo divertido es que ya hasta se ha creado una petición con 57.000 firmas.

¿A quién va dirigido? Al mismo Donald Trump. Sabemos que es casi imposible que sean escuchados, pero qué divertida se están dando todos escribiendo sus opiniones del asunto.

halloween should be a month long event, why can't we have a new costume every week? im starting a protest. — annie (@_lillisley) June 11, 2018

También proponen, que mínimo cambien el día oficial de Halloween (31 de octubre). La gente prefiere que sea el último sábado de ese mes, para que no haya pretextos en la celebración.

A veces redes sociales pueden ser muy divertidas.

Te recomendamos en video: