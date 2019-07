Para estos signos julio estará marcado por la traición de sus parejas 

La tentación prohibida logrará convencer a algunas personas durante el mes de julio. La traición romperá de forma terrible con relaciones que parecían estables y las victimas tendrán que aprender a recuperarse y tomar una decisión drástica.

Para algunos resultará mejor terminar de raíz con aquello que les hizo tanto daño, mientras que para otros, la tarea de recuperar y fortalecer el amor y la confianza tendrá que comenzarla llenos de valor.

Estos signos serán víctimas de traición

Sagitario: Parecía el amor de tu vida, pero la traición llegó a ti. Es posible que todo haya sido un error y el arrepentimiento llegue, pero que todo vuelva a funcionar dependerá de tu capacidad para perdonar y la disposición de ambos para avanzar juntos.

Géminis: Llevas tiempo sintiéndote que algo iba mal, tu confianza no era la misma de siempre y finalmente lo descubrirse. Lo mejor para ti es no permitir que esto vuelva a pasar, por lo que tus decisiones deben ser radicales. No tengas miedo, todo estará excelente a largo plazo.

Libra: Las cosas fallaron más rápido de lo que alguien podría imaginar. Aunque te ha tocado empezar de cero en varias ocasiones no es conveniente que permitas que alguien te haga daño dos veces. Sigue adelante, porque alguien mejor te espera.

