Horóscopo de Mhoni Vidente para la primera semana de julio

Aries

Julio será un mes de mucho crecimiento para tu signo, sólo trata de no presumir de más tus logros para no despertar envidias. Recibes un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Tus números de la suerte son 09 y 27. Tu punto débil son los nervios o estrés laboral, así que no dejes de hacer ejercicio y mantén una buena alimentación. Tus días de suerte son 02, 04, 09, 12, 17, 19, 21, 22, 28, 30 y 31. Te llega una invitación para salir de viaje con tus amigos. En el amor seguirás muy estable con tu pareja. Cuídate de los fraudes, procura poner en claro todo lo que firmes. Los Aries que están solteros tendrán un mes de muchos amores nuevos y apasionados. Te regalan una mascota. Arreglas tu casa y le compras muebles. Te busca un amigo para ofrecerte un negocio de venta de ropa.

Tauro

Estarás muy activo en cuestiones laborales, recuerda que es tiempo de hacer un patrimonio para ti y en este séptimo mes del año las energías positivas te rodearán para lograrlo. Tus números de la suerte son 09 y 21. Sales de viaje por placer con tus amigos o pareja, sólo trata de no tomar mucho alcohol para que después no tengas problemas de cruda moral. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 09, 12, 18, 21, 23, 28 y 31. En cuestiones de amor será un mes de tomar la decisión de seguir o no con tu pareja, recuerda que el signo de Tauro es muy determinante en todo y principalmente en cuestiones sentimentales. Los solteros seguirán así este mes y con muchos amores apasionados, nada de compromisos firmes, pero debes mantener la honestidad. Tu punto débil es la espalda baja o cintura, no te fuerces demasiado.

Géminis

Julio será un mes de abundancia para tu signo, recuerda que el 7 siempre es de suerte para ti y eso motiva que las energías de la riqueza estén de tu lado. No lo dudes y cámbiate de trabajo por uno mejor o si estás en planes de poner un negocio hazlo, que te irá de lo mejor. Te llega la propuesta de mudarte a vivir al extranjero, recuerda que tu signo siempre quiere abarcar todo lo que sea posible para ser reconocido. Tus números de la suerte son 04 y 22. Tus días mágicos serán 02, 04, 07, 09, 11, 13, 18, 21, 27, 29 y 30. Tomas las riendas de un asunto legal o de notario en la compra de una propiedad. Recibes un reconocimiento económico en estos días. Tu punto débil será el estrés o las hormonas, así que trata de ir con tu médico. Este mes será muy bueno para hacerte una cirugía estética.

Cáncer

El séptimo mes del año significa una renovación muy fuerte en todo tu pensamiento y forma de actuar para ser mejor persona. Tendrás un desajuste en tus ingresos, así que debes ser prevenido con tu dinero para no pasar apuros. Sales de viaje con tu pareja por cuestiones de placer y también tendrás otro viaje por trabajo, así que trata de organizar bien tu tiempo. Recibes un regalo que no esperabas por parte de un amigo. Tu punto débil será el riñón o hígado, así que trata de llevar una dieta más balanceada. Tus días mágicos del mes serán 01, 03, 05, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 28, 30 y 31. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Si eres casado, deja de buscar pretextos para hacer crecer tu familia, estás en el momento ideal para tener hijos. Te recomiendo tomar cursos de verano para mantenerte activo.

Leo

Julio será un mes de cambio total en tu forma de pensar, recuerda que tu signo siempre busca sobresalir y en este séptimo mes te llegará la oportunidad de un mejor trabajo o de iniciar un negocio. Trata de no pelear con tu pareja porque puedes llegar a la separación definitiva o divorcio, así que procura controlar tu carácter y no ser tan violento e impulsivo. Recuerda que tú eres el más carismático del Zodíaco, por eso siempre estás en los mejores eventos sociales, aprovecha esa circunstancia para establecer buenas relaciones. Tus números de la suerte en este mes serán 07, 19 y 88, trata de jugarlos en la lotería los martes. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 06, 09, 13, 17, 21, 23, 27, 28 y 30, serán muy buenos para realizar cualquier inversión o tramites de crédito. Te llenarás de energía positiva este mes.

Virgo

Mes de suerte en cuestiones económicas, recibes recursos que no esperabas o te pagan una deuda que ya dabas por perdida. Te irá bien en todo lo relacionado con inversiones o negocios propios, así que arriésgate. Tus números mágicos serán 01 y 66. Te pondrán a prueba tus superiores para saber si eres capaz de un mejor puesto; prepárate para demostrar tus habilidades. Un amor del pasado del signo de Acuario o Géminis te buscará para volver. Es verano y necesitas seguir ejercitándote. Recuerda que tu temperamento es muy impulsivo y a veces haces enojar a personas que te quieren mucho, así que aprende a calmarte y trata de pensar lo que dirás para no lastimar. Los días 01, 03, 04, 07, 09, 11, 14, 18, 19, 27 y 30 serán muy buenos para tu signo. Arreglas papeles de seguro social o pensión.

Libra

Este mes tendrás toda la energía para sacar adelante todos tus proyectos pendientes. Tus días mágicos serán 01, 06, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 29 y 30. Trata de rodearte de personas exitosas, recuerda que puedes aprender mucho de los demás. En el amor sigues muy estable con tu pareja; mientras que los Libra que están solteros conocerán a su pareja ideal. Recuerda que tu signo es un pilar muy importante de tu familia. Eres muy apasionado en todo lo que emprendes, pero te desanimas muy rápido, así que trata de darle constancia a tus proyectos y no te dejes influenciar por los comentarios negativos, el éxito es para quienes se arriesgan. Te invitan a salir de viaje y será por cuestiones familiares. Arreglas papeles de migración. Tus números de la suerte este mes serán 03 y 44, trata de jugarlos los viernes.

Escorpión

Recibes un premio económico con los números 02 y 11, trata de jugarlos los días miércoles. En el amor seguirás muy apasionado, vendrán a ti parejas que serán muy compatibles, pero nada de compromiso formal. Para los Escorpión que están casados o en pareja vendrán algunas discusiones, trata de resolver los asuntos pendientes antes de que se vuelvan más grandes. Sales de viaje por cuestiones de vacaciones o para visitar a unos familiares. Cuídate de problemas de pulmones o garganta, te recomiendo evitar el cigarro y seguir con tus rutinas de ejercicio. Ya no busques a ese amor del pasado, es mejor dejarlo atrás y darte la oportunidad de conocer a alguien más compatible. Ten cuidado con las pérdidas o robos en las calles, ten mucha precaución. Estudias un curso de natación durante este verano.

Sagitario

El mes siete del año representa todo lo relacionado con evolución, así que debes estar preparado para las oportunidades que se te presentarán estos días. Vendrá un cambio positivo de trabajo con mejor ingreso. Tus mejores números son 04 y 17. Trata de mantener tu buena actitud hacia el futuro y no dejes que entren en tus pensamientos las vibras negativas. Te llega un amor nuevo del signo de Aries, Géminis o Acuario que será muy compatible contigo. Decides seguir con tus estudios, eso te ayudará a enfrentar mejor cualquier reto laboral que se te presente en el futuro. Tus mejores días de este mes de julio serán 01, 03, 07, 09, 12, 17, 21, 22, 27, 30 y 31. Tu punto débil será la espalda o la tensión, así que trata de acudir con tu médico y tomar vitaminas para que estés siempre saludable.

Capricornio

Habrá algunas energías cruzadas y malas vibras a tu alrededor, así que trata de no tomarte las cosas muy en serio y protégete cargando siempre algo de plata. Tus mejores números son 02 y 30. No salgas con dos personas a la vez, alguien podría salir herido emocionalmente, mejor trata de decidir con quién quieres estar. Piensas en comprarte un coche. Te busca alguien el signo de Aries o Virgo para ofrecerte un mejor trabajo o emprender un negocio. Tus mejores días serán 01, 02, 07, 09, 12, 17, 19, 21, 23, 29, 30 y 31, en los cuales tendrás la oportunidad de mejorar tus energías. Cuídate de infecciones de la piel, trata de ser más cuidadoso con tu salud. Te busca un familiar para invitarte a una boda. Un familiar te buscará con la opción de irte a vivir al extranjero, piénsalo muy bien antes de tomar la decisión.

Acuario

Julio será un mes para madurar y darte cuenta de que para crecer económicamente hay que dejar atrás tanta diversión. Es el momento de comprometerte contigo mismo y continuar con esos proyectos que dejaste pendientes. Tus números de la suerte son 03 y 22. Ya deja de perder energías buscando a ese amor que no es para ti, muy pronto vendrá a ti alguien de Aries, Libra o Sagitario que será muy compatible. Para los Acuario que están casados vendrá un embarazo que los llenará de alegría. Haces pagos atrasados y mejoras tus finanzas. Sales de viaje con tus amigos para tomar vacaciones. Vuelves a tomar tu rutina de ejercicio para verte de lo mejor. Arreglas documentos de tus estudios. Tus mejores días serán 02, 03, 09, 15, 17, 19, 21, 23, 29 y 30, en ellos te llegarán muchas sorpresas que te harán muy feliz.

Piscis

El número 7 domina a tu signo, por eso este mes será de mucha suerte y crecimiento profesional. Tienes que dejar atrás las malas amistades o amores que sólo te buscan por interés. Los que tienen pareja deciden formalizar un poco más su relación, mientras que los solteros tendrán muchas aventuras apasionadas. Tienes que cuidarte de problemas de intestino o úlceras, aprende a llevar una dieta saludable para evitar ese tipo de situaciones. Tienes una sorpresa económica con los números 08 y 77. Los días mágicos en este mes serán 02, 04, 09, 15, 18, 19, 21, 25, 28, 30 y 31, así que prepárate para recibir noticias agradables en todos los sentidos. Pagas deudas de tu tarjeta. Comienzas un negocio que ya tenías en planes. Durante el eclipse del 2 de julio te recomiendo darte baños de agua bendita.