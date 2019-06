Horóscopo de Mhoni Vidente para el último fin de semana de junio

Aries

Te tocó esta semana en el horóscopo del tarot El As de Oros, lo que significa que la suerte vendrá a ti con mucha fuerza y que debes vestirte de colores fuertes para tener éxito en todo lo que te propongas. En cuestiones de amor debes analizar muy bien tu relación para saber si están juntos por los motivos correctos. Tus amigos te invitan a salir de viaje. Un amor del pasado te buscará para volver, pero recuerda que no siempre es bueno revivir situaciones que no resultaron de la mejor manera. Intentarás mantenerte solo por un tiempo, eso te servirá para estar en paz contigo mismo. Tendrás un golpe de suerte con los números 39, 70 y 88. Estarás propenso a las pérdidas, así que trata de tener especial precaución en las calles. Empiezas a hacer ejercicio y a llevar una dieta saludable para verte de lo mejor.

Tauro

La carta de El Mago para tu signo significa que tendrás toda la suerte en los juegos de azar este fin de semana, especialmente con los números 06, 32 y 55, y te recomiendo usar prendas de color rojo. Ya no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos. Deja de tenerle miedo al qué dirán, recuerda que cualquier cosa que te haga feliz no debe ser motivo para avergonzarte. Te llega la propuesta para un negocio nuevo los fines de semana que te ayudará a tener más ingresos, sólo debes asesorarte bien para llevar correctamente tus finanzas. Los Aries, Libra o Capricornio serán tus signos más compatibles si estás buscando pareja. Éste es el momento ideal para tu crecimiento personal, así que no lo dudes si piensas en mudarte o pedir un préstamo en el banco para comprar tu propia casa o departamento.

Géminis

La Luna es tu carta en el tarot para esta semana, así que te espera un fin de semana de muy buenas noticias en el aspecto personal. Además recibirás un dinero que no esperabas que te ayudará a salir de todos los problemas de deudas o pagos atrasados. En el amor ten cuidado con las mentiras a tu pareja, recuerda que tarde o temprano la verdad sale a la luz y es mejor ser sincero. Es momento de que olvides rencores y dejes atrás todos los pensamientos negativos, te recomiendo salir a caminar por las noches para relajarte y meditar sobre esas amistades que has perdido, recuerda que se vale ofrecer disculpas. El sábado conocerás a personas que te propondrán un negocio que te dará más estabilidad económica. Tus números de la suerte son 01, 22 y 38, si juegas a la lotería compra el boleto el domingo y usa mucho el color verde.

Cáncer

Tendrás un fin de semana con muchas alegrías gracias a la carta de La Fuerza en el tarot. Recibes algunos regalos que no esperabas. Debes ser más fuerte en tus decisiones y no cambiar de parecer tan rápido, eso puede provocar que la gente no confíe en ti. En cuestiones amorosas recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. La carta de La Fuerza también te indica que recibirás un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 02 y 19. Empiezas a planear tus vacaciones y apartas los boletos de avión. En cuestiones de salud cuídate mucho de las infecciones. A los solteros les vendrá un amor del signo de Leo, Piscis o Capricornio, recuerda quitar esa barrera que te impide conocer a la persona ideal.

Leo

Tu carta este fin de semana es La Torre, significa que debes tener cuidado con las traiciones en cuestiones laborales o con amigos, así que trata de ser más precavido en todo lo que hagas o digas. Te encontrarás con un amor del pasado, trata de no hacerte ilusiones de retomar esa relación y mejor conoce a otras personas. Tus signos más compatibles serán Capricornio y Piscis. Sales de paseo o a una fiesta con tus amigos este sábado, te la pasarás muy bien. Te compras tenis y ropa. Decides cambiar tu look y te cortas el cabello. Trata de que los problemas que hay en tu familia no te afecten, mejor mantente al margen para que tus energías no se empañen. Tus números de la suerte son 02, 11 y 89. Procura estar todo el domingo en tu casa descansando para iniciar la semana con las mejores energías y ánimos renovados.

Virgo

La Templanza te correspondió esta semana, significa que por fin tendrás ese equilibro que necesitabas en tu vida personal. Tu ángel protector te ayudará a quitarte problemas que tenías con tu ex pareja o familiares. Los solteros conocerán a alguien de Tauro o Capricornio que será muy compatible en cuestión amorosa. Recuerda que atraviesas por tu época de crecimiento económico, así que no lo dudes y empieza ese negocio que tienes en mente. Recibes una invitación para viajar este verano con tus amigos. Decides cambiar tu celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 31 y 44. Tata de usar alguna pulsera o cadena de plata para que te proteja de las malas vibras. Ya no pelees en tu trabajo, trata de ser más paciente con lo que digas y entabla amistad con tus compañeros.

Libra

Este fin de semana tendrás la buena fortuna de lograr lo que tanto deseas gracias a la carta de El Carro. Enciende una veladora roja este viernes para abrir los caminos que te llevarán a la abundancia. Te llega un amor de Acuario o Piscis que será muy compatible. Manda a revisar tu coche, no esperes a que pase algo. Te buscan tu madre o tus hermanos para invitarte a una fiesta de cumpleaños. Cuidado con las traiciones de socios o amigos del trabajo, trata de no confiarles mucho tus ideas. Entras a un curso los sábados. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 19 y 22. Continúa con la dieta y el ejercicio, ya empieza a dar resultados. Ten en cuenta que siempre resuelves los problemas de los demás y te buscan para pedirte consejos, pero debes alejarte un poco de esas energías negativas.

Escorpión

El Ermitaño es tu carta en el tarot, eso significa que son tiempos de cambios en tu forma de pensar y de dejar atrás todos los rencores para que puedas disfrutar de tu vida en este momento. Si atraviesas por una crisis de pareja o un divorcio, te recomiendo pedir consejos a tus padres antes de tomar cualquier decisión. Recibes un bono en tu trabajo o te pagan una deuda del pasado, trata de ahorrar ese dinero. Recibes un premio en la lotería con los números 06 y 32. Usa prendas de color amarillo, te ayudarán a atraer la fortuna. Cuidado con los robos o pérdidas, trata de ser más precavido en las calles. Te invitan a un día de campo este domingo con la familia. Trata de tomar vitaminas para que no te sientas tan cansado. Aprende a ser más discreto y no hablar de las personas cuando no están para no generar problemas.

Sagitario

Tu carta de esta semana es Los Enamorados, esto significa que si tienes pareja te llegará un embarazo sorpresa; los que están solteros conocerán un amor del signo Piscis o Escorpión con quien podrán establecer una relación duradera, sólo tienes que estar abierto a la posibilidad de enamorarte. Acudirás a juntas de última hora en el trabajo para cambios de personal, así que trata de no descuidar tu desempeño laboral. Te invitan a un cumpleaños este sábado y te divertirás mucho, sólo trata de no tomar mucho alcohol o comer demasiado. En las fiestas o con los amigos trata de no opinar mucho y menos de política o religión, recuerda que tienes un carácter muy explosivo y terminarás enojado. Tus números de la suerte son 30 y 96. Tu color es el azul fuerte. No te dejes llevar por la rebajas y mejor ahorra.

Capricornio

Recibirás varias propuestas nuevas de trabajo a partir de este fin de semana y será gracias a la carta de La Estrella, que regirá tu signo esta semana, así que no tomes decisiones apresuradas y analiza bien todas tus opciones. Te encuentras en el momento ideal para hacer crecer tu patrimonio, de modo que si piensas solicitar un crédito para comprar una vivienda, las cosas se te darán de la mejor manera. Te invitan a un bautizo. Un amigo te pedirá consejos y te convertirás en su apoyo moral. Trata de dormir adecuadamente para que puedas rendir en el día. Los Capricornio solteros conocerán un amor del signo Aries o Libra que será muy compatible, sólo trata de no forzar las cosas y deja que fluya. Tus números de las suerte son 00 y 91. Trata de usar el color rojo, eso te dará más fuerza interior.

Acuario

La carta de El Emperador significa que la fuerza interior de tu signo está más elevada y que cualquier decisión que tomes en estos días será la adecuada. En cuestión de pareja debes evitar ser celoso y posesivo, recuerda que el amor se puede acabar por este tipo de situaciones. Recibes ayuda por parte de alguien muy importante para emprender un negocio o proyectos. Este sábado tendrás la invitación a salir de paseo con tus amigos y la pasarás muy bien, sólo evita los excesos. Renuevas tu celular o cambias de plan. Ya deja a un lado los rencores familiares y trata de juntarte más con tus hermanos. Tendrás un golpe de suerte con los números 06 y 55. Este fin de semana tendrás mucho trabajo y actividades de estudio, así que trata de poner tu mejor actitud. Deja de buscar a ese amor que sabes que no es para ti.

Piscis

Tu carta en el tarot es El Sol, significa que la suerte sigue de tu lado para poner un negocio o cambiarte de casa. Protégete de envidias y malas vibras con un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo derecho. En el amor seguirás con tu pareja más enamorado que nunca y pensarán en comprometerse. Los Piscis solteros tendrán contacto con un amor del signo de Capricornio o Leo que será muy apasionado. El 29 de junio gozarás de un golpe de suerte con los números 02 y 33. Usa mucho el color blanco. Son tiempos de renovarse y hacer mucho ejercicio para verte de lo mejor. Ten cuidado con los nervios, trata de controlarte y no ser tan intenso con las personas más cercanas a ti. Mandas a arreglar tu carro. Te llega una invitación para un concierto este sábado. Te busca un amigo que hace tiempo no veías.