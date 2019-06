Tips que te salvarán y ayudarán a soportar tus tacones toda la noche

Son el as bajo la manga de toda mujer, no solo porque te estilizan, te elevan el espíritu, te acompañan en los mejores momento de tu vida, te ayudan a potenciar tu sex appeal, en cuestión de segundos, te brindan unos cuantos centímetros, pero como todo lo que brilla no es oro, TODAS tienen el mismo problema: aguantar sin rendirse ante el dolor, que supone muchas horas subidas a este altar.

Para alargar la resistencia de cada una te doy estos trucos para solucionar el problema.

"A veces es difícil caminar en los zapatos de una mujer soltera. Por eso, de vez en cuando, necesitamos zapatos que sean muy especiales, para que caminar sea un poco más divertido", Carrie Bradshaw

Usa la crema mágica

Kate Moss en una entrevista reveló su secreto mejor guardado, y es el de usar cremas antiinflamatorias o analgésicas que te ayudarán a relajar el pie y por ende soportaras tus preciados tacones toda la noche.

Pon talco dentro de tus zapatos

Evita más rozaduras tediosas en tus pies, para ello antes de colocarte tus adorados tacones ponles talco para que tus pies se fijen mejor al zapato y se reduzca la fricción.

Curita para tus dedos

Si es que tus zapatos de tacón favoritos te causan un poco de molestia en los dedos, sigue el siguiente tip: con la ayuda de una curita venda el tercero y cuarto dedo de tus pies y listo, adiós al dolor. Tus zapatos entrarán como a una cenicienta.

Zapatos al congelador

Si tus tacones te quedan apretados lo que deberás hacer en llenar una bolsa de plástico con agua, los introduces dentro de tus zapatos y los metes al congelador por un par de horas, esto los hará un poco más amplios y sobretodo cómodos.

Caminar ayuda

Para evitar el dolor de pies no hay nada como caminar. Parece irónico pero estar de pie sin moverse con tacones hace que los pies se hinchen y de aquí el dolor. Por eso si te espera una jornada de pie en tacones date unos paseos de vez en cuando. ¡aguantarás más!

Cuida tus pies y tus zapatos

Este tip debe convertirse en tu rutina diaria de belleza, y consiste en hidratar todas las noches antes de dormir tus pies, esto ayudará que evites las rozaduras.

¡A lo seguro!

Si vas a ir a una fiesta elige siempre unos tacones que ya tengan largo recorrido. No caigas en lo que hacen todas y estrenes unos zapatos nuevos y altísimos porque no vas a aguantar ni diez minutos, no vas a disfrutar de la fiesta y vas a estar incómoda todo el rato.