Los Andrade Díaz, una familia que construye sueños en equipo

e respira mucha interacción con fotos, videos, cámaras, luces, micrófonos y cientos de anécdotas y entrevistas en la casa de Los Andrade Díaz, como se conoce al programa de la famosa familia ecuatoriana conformada por los presentadores de televisión Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade y sus hijos, Polly y el pequeño Joaquín. Juntos llevaron al canal de Youtube su propio espacio familiar en el que han entrevistado a personalidades muy famosas del ámbito artístico y político.

Y es que su casa es el set perfecto y cálido para recibir a sus amigos, compartir con ellos un momento dinámico y transmitir en vivo toda esa conversación, llena de novedades y secretos descubiertos. En su mesa familiar han estado junto al exalcalde Jaime Nebot, a los artistas Alberto Plaza, Jorge Luis del Hierro, Bacilos, Nikki Mackliff, así como presentadores de televisión, entre otros rostros conocidos en el Ecuador.

Esta vez invertimos los papeles y decidimos hacer de su nidito de amor nuestro espacio para entrevistarlos y hacer la producción de nuestra portada.

Joaquín, que acaba de cumplir dos añitos, correteaba por todos los pasillos mientras sus padres se alistaban para las fotos. Polly aún estaba practicando con su grupo de cheerleaders en la escuela. Todos pasan a full en sus proyectos, incluido el más pequeñito, quien demanda de la atención de Cecy, su asistente, mientras quiere divertirse.

El canal de Youtube de esta familia casi llega a los 16 mil suscriptores y alistan nuevas sorpresas para su siguiente temporada que será retomada en un mes. La matriarca de la casa, Gaby, dice que quiere dar mayor protagonismo a Polly, quien a sus 11 años, ha adquirido las herramientas heredadas de sus padres para hacer interesantes entrevistas y con las cuales se ha ganado el corazón de sus seguidores por la empatía y ternura de su personalidad. Gaby recuerda que Polly le preguntó a Nebot -en vivo- el porqué de su apodo “el bigotón”, generando un diálogo divertido y relajado entre el personaje y el público que los veía.

“Ella ya está lista, se visualiza en cámaras perdió el miedo. Es por eso que vamos a seguirla impulsando en nuevos segmentos y creando más videos que les encantará. Ya tiene sus fans y a veces nos descolan de las fotos para salir solo con Polly. Se pone nerviosa pero lo maneja muy bien”, describe Gaby.

Y con esto llega una nueva y amplia lista de invitados, se piensa ya en figuras deportivas a propósito de nuestra buena racha nacional en los podios, así como políticos destacados, actores, actrices y más.

Recientemente, compartieron la alegría de las metas cumplidas por parte del “Rey de la casa”, Carlos Luis. Tras obtener su título de abogado, se está certificando como coach en PNL, hizo su máster vía online y es parte de un programa de TV nacional. Él es quien administra los pagos, pero destaca que manejan sus ingresos organizadamente y saben los roles que les corresponden.

Dentro del programa familiar saben cómo funciona el equipo para que todo fluya. Gaby se encarga de las ventas publicitarias y Carlos Luis se centra en la parte creativa y su realización, sin embargo, a veces tienen que intercambiar estas funciones por el tiempo. Pero hay otros protagonistas en escena y son sus dos mascotas, la perrita Yuca, de raza shitzu, y su gata Luna, que luce un pelaje negro brillante. Las ven como dos hijitas más y son un drenaje emocional en momentos de estrés.

El mensaje de ellos con sus seguidores es que no son ni aparentan ser una familia perfecta. Los altibajos son parte de su vida, tan típicos como en otros hogares. Uno de los capítulos más oscuros que les tocó enfrentar fue la pérdida de dos bebés que estaban en camino: Connie y Cayetana.

“Te juro que hubiera preferido mil veces pasar por una crisis matrimonial que por la pérdida de mis hijas. Es algo que no te preparas para vivir y me tocó hacerlo y aceptarlo. Salir de este capítulo me costó, pero ahí fue cuando valoré el amor de mi familia, amigos más cercanos y esos ángeles que van apareciendo en tus días más grises”, confiesa Gaby. Con todo esto ha tenido cuatro cesáreas y dice que ya “cerró la fábrica” con la llegada del varoncito.

Respecto a los comentarios negativos a los que se exponen por ser parte de una plataforma digital, Carlos Luis dice que son mínimos, pero que saben manejar el asunto. “En un post comentaron que solo salgo junto a mi hijo en la foto por tratarse de un comercial de televisión y me di el tiempo de aclararle a esa persona que no era así. También tenemos tardes de chicos que por lo general son los viernes, le respondí. La gente a veces juzga sin saber, sin pensar. Y cuando hay mensajes subidos de tono no prestamos atención, los ocultamos o simplemente bloqueamos. Tenemos claro que solo queremos entretener y disfrutar”, acota Carlos Luis.

Cuando sus amigos les preguntan si pelean entre ellos, pues la respuesta es sí, como toda experiencia de pareja. Gaby dice que a veces se queja por la maleta que deja Carlos Luis en el suelo cuando llega y él a veces se enoja porque no comparten algún criterio. Lo que evitan es exponer sus problemas al público y los resuelven “in house”. Tampoco dejan de dormir juntos si están resentidos por alguna situación. “Podemos dormir en los extremos de la cama, pero nunca fuera de ella. Tratamos de ceder y resolver. Imagínate, 12 años de casados, ya debemos saber de qué pata cojeamos cada uno”, dice Carlos Luis.

Algo que destaca Gaby es que son una familia muy querendona y optimista.

“Pese a que tenemos el tiempo en el corre y corre, la familia nos ha sabido apoyar. Mi mami y mi hermana son chochas con ellos, así que yo feliz y segura de que me ayuden. Ya están acostumbrados a ese ritmo”, cuenta.

Entre los sueños más cercanos que esperan cumplir en familia está el primer viaje de Joaquín a Disney.

Solo de imaginar su carita al llegar a este mágico lugar se les eriza la piel. Les encanta viajar juntos y algo que disfrutan muy seguido es la playa por sus viajes a Santa Elena y Manabí, cuando pasan con los abuelitos de los pequeños.

En cuanto al manejo de sus redes personales son muy influyentes, ya que son imagen de varias marcas y promocionan sus productos, además de sus rutinas diarias en la cocina, en el gimnasio, en las compras, recomendando productos, etc.

El trabajo de ellos no se acaba tras salir del canal de televisión donde laboran, o luego del programa de radio de Gaby. Tienen una agenda para hacer posteos ya programados con sus marcas auspiciantes, así como de su proyecto familiar, organizando los nuevos videos con los invitados, el tema de la edición, la comida y un sinnúmero de detalles que se saben como la palma de su mano por el hecho de conocer a profundidad todo sobre el mundo de la producción audiovisual.

Polly tiene ya más de 5.000 seguidores en su cuenta de Instagram, pero aún es reservada, está disfrutando de su etapa de transición de niña a adolescente y da prioridad a sus planes personales, algo que sus padres respetan, incluso cuando no le da ganas de grabar con ellos.

El aprendizaje de Joaquín

Joaquín disfruta viéndolos frente a cámaras y ya es parte de su día a día. Algo que le inculca Carlos Luis es a no entretenerse con dispositivos digitales como el celular y las tablets.

“Cuando llevaba a mi hijo en el auto junto a Cecy, nuestra asistente familiar y nana del peladito, ella veía que se aburría y le daba el teléfono, entonces yo le pedí que no lo hiciera. Ahora cuando vamos en el auto juntos, yo voy escuchando noticias a propósito y él mira por la ventana los paisajes. Es un niño, hay que dejarlo que se aburra el pelado para que así aprenda a interactuar y cuestionar sobre su pensamientos. Polly también tiene sus momentos con el celular, pero no es tan apegada a eso, yo la sigo viendo como mi niña”, narra.

El tiempo voló junto a ellos, nos quedaron preguntas sin realizar, pero Carlos Luis debía viajar a grabar otro comercial y Gaby tenía que hacer uno de sus tantos videos para Instagram. Las tomas fotográficas en familia fueron muy graciosas. La energía del bebé Joaquín es muy contagiosa. Al inicio estaba un tanto receloso, pero él también se adapta al medio y posó como modelo para publicidad. Polly finalmente llegó de la escuela, muy agotada por su entrenamiento, pero saludando con una sonrisa.

Lo que se viene con los Andrade Díaz son episodios muy aspiracionales. Quieren forjar un espacio dirigido a las familias. “Habrá días que Gaby haga recetas y yo hable de rutinas de ejercicios, otros haré yo la receta y ella hablará de temas de pareja, en fin. Queremos seguir haciendo lo que amamos”, culmina Carlos Luis.