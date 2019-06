Este es el mensaje del tarot gitano para cada signo del zodiaco previo al fin de semana

El Tarot Gitano recomienda a algunos signos hablar con sus parejas para solucionar problemas. Tienes que liberarte de las cadenas de pasado así que suéltalas. En estos últimos días de junio trata de controlarte y no tomar decisiones apresuradas.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Penas y disgustos, Dinero inesperado, Un regalo, La persona falsa

Se presenta en tu camino una nueva oportunidad que te traerá felicidad. Tiempo de emprender nuevos proyectos. Vendrán muchas bendiciones dentro de poco. Cuidado con las personas con doble cara.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El robo, Los honores, La carta agradable

La vida te premia con un gran amor dentro de poco. Logros y triunfos en puertas. Nuevos inicios, cierras un ciclo e inicias otro. Recibes ayuda de amigos y conocidos, así que no tengas miedos. Logras algo por un problema personal.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: La noticia triste, La persona femenina, El matrimonio, El encuentro

Trata de hablar y solucionar los problemas con tu pareja. Nuevas herramientas en las manos que te ayudarán en el trabajo. Tienes que liberarte de las cadenas de pasado así que suéltalas. Sigue adelante no te detengas que Dios está a tu lado.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: La muerte, Buen final en el amor, El buen hombre

Te reúnes con familiares alegrías y reuniones por cercanía. Alguien que te gusta se te acercará y puede reactivarse las energías sexuales. Vienen nuevos proyectos. Trata de controlarte y no tomar decisiones apresuradas. No permitas que otros decidan por ti.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La buena mujer, El cambio, La esperanza, La prisión

Alguien del pasado que llega y te revuelve la vida, te da buenos consejos. Estarás muy detallista y cariñosa con tu ser amado. Estás en la espera de algo que trabajaste. Haces muchas cosas tú solo, pero necesitas de la ayuda de tus familiares.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La joven rica, El hombre bueno y rico, El largo camino, La gran fortuna

Ve bien las cosas que te ofrecen, la decisión final estará en tus manos. Cambios positivos en el hogar y en el amor. Inicias algo nuevo la próxima semana. Debes sentirte seguro de lo que quieres, así que toma un poco tiempo para reflexionar.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, El océano, El juicio, Dinero

Es un buen momento para dejar la flojera y activar tus energías, sal a correr o caminar en un espacio libre. Alguien te ayudara con una reconciliación. Tendrás un enfrentamiento con alguien problemático.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, El trabajo, La casa, La enfermedad

Este fin de semana tendrás buenas energías y todo sale bien. Las puertas de la prosperidad se te abrirán así que tienes que estar atenta. Controla un poco la ansiedad. Te pide ayuda un familiar por algo económico.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: El viaje, Dinero, El niño pequeño, Los pensamientos, Sala de estar

Busca el equilibrio en estos últimos días de junio. Ten calma no discutas con personas neuróticas, analiza las palabras. No dejes para después lo que debes hacer hoy. Cancelas compromiso por malestar general. Las inseguridades que no te dejan avanzar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: El militar, El juez, La prisión, La joven rica

Sigue el camino que ya marcaste no te cambies. No descuides tus caminos y los obstáculos que enfrentarás. No señales a nadie todo tiene un por qué. En puertas un viaje que estas planificando y tomarás decisiones trascendentales.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas: La carta agradable, El matrimonio, La muerte, Buen final en el amor

Ponle pasión a lo que haces. Negocio que te llega a tus manos no lo hagas a un lado. Vas a cambiar todo, pero la prosperidad te favorecerá. Le pones fuerza a algo que quieres y tendrás muy buenos resultados.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El océano, El trabajo, El viaje, Dinero

Deja las dudas que no te permiten crecer en el trabajo. Concéntrate por lo que luchas. Nuevos proyectos en puertas. Deja la tristeza y concéntrate en la felicidad. Reunión familiar con alguien que se va. Caminos abiertos a lo que quieres.

Tarot del amor: Tauro un viejo amor del pasado aparecerá en tu vida con un planteamiento insólito y romántico Se reactiva el romanticismo y la química en algunos signos para final de mes.

Te recomendamos en video