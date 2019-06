Los signos que son maestros en arruinar el primer encuentro

No es que ellos no sepan amar o no tengan la habilidad de relacionarse con las personas, pero esos signos del zodiaco, definitivamente, no son las personas más fáciles de manejar – especialmente cuando el asunto es un primer encuentro. Verifica si estás en la lista:

Virgo

Este signo vive diciendo que quiere amor en su vida, pero en el fondo tiene dificultades para lidiar con la gente. Su espíritu perfeccionista hace que él critique bastante y sea muy exigente. En un primer momento, se mostrará lejos, pero esto puede permanecer durante muchos encuentros hasta que se siente la voluntad y confiar en la otra persona.

Escorpión

Es uno de los signos del zodiaco inestables y puede convertirse en una molestia para el compañero, especialmente en un primer encuentro. Una hora, él podrá darte toda la atención del mundo y, en la otra, dejarte incómodo y dispuesto a abandonarte.

Acuario

Este es ciertamente uno de los signos más independientes del zodiaco. Esto hace que cierre las puertas de su corazón hacia el amor y distraiga a la persona que lo hace sentir vulnerable. Él tiene dificultad en entender lo que siente y, si la persona no le da suficiente confianza, puede arruinar el encuentro siendo desagradable.

