¿Cómo nos afectará el eclipse del próximo 2 de julio? Descubre su poder transformador

Antiguamente los eclipses se relacionaban con una situación negativa, o una mala noticia. De hecho, algunas civilizaciones, como los mayas, quienes desarrollaron vastos conocimientos en astronomía, e incluso construyeron su propio sistema de calendario sólo a través de la observación del cosmos, lo asociaban a un mal presagio.

Sin embargo, con los avances de la ciencia y la tecnología, es posible medir con exactitud este tipo de fenómenos como el eclipse solar total del próximo 2 de julio. Ese martes la Luna cubrirá al Sol para los habitantes en la Tierra durante unos cuatro minutos y podrá apreciarse con amplitud al sur de Latinoamérica. En el caso de Chile, una sombra de un 100% de oscuridad cubrirá la región de Atacama y Coquimbo, pero podrá verse de forma parcial en casi todo el territorio nacional.

Más allá de los datos científicos, algunos creen que este tipo de fenómenos tiene cierto grado de incidencia en la vida de las personas, afectando su estado anímico, repercutiendo en sus decisiones, o en la forma en que resuelven sus conflictos.

Katherina Ceriani, directora del Centro de Sanación Holística Complettitud, explica que este eclipse constituye una oportunidad para cambiar aquello que no nos tiene conformes y considera que es un momento importante. “La energía está muy a flor de piel y tanto quienes crean, como quienes no crean, pueden aprovecharlo para hacerse cargo, modificar aquello que no les gusta o pensar en cómo resolverlo”, dice.

Según Ceriani, la actitud que se debe adoptar frente al eclipse es de transformación, debido a que simboliza un momento para dejar ir y sacar de uno lo que le aqueja, tomarlo como un renacimiento e incorporar lo que sí queremos atraer a nuestra vida. “Estamos acostumbrados a vivir en carencia, es hora de hacer algo por eso y pensar en abundancia”, agrega.

En esto coincide la astróloga Gladys Pernalete, quien plantea que el movimiento que se producirá entre el Sol, la Luna y la Tierra activa puntos matemáticos que favorecen procesos de evolución interna en los seres humanos. “Estos puntos o nodos se encuentran en el eje Cáncer-Capricornio y cierran un ciclo de transformación que culmina este año y, por un lado, se deben soltar situaciones o patrones que nos hacen daño o no aportan a nuestro camino, para abrirnos a una nueva etapa”, dice.

Si bien, de acuerdo a Pernalete, la mayoría de las personas van a sentirse movidas por la energía del eclipse, quienes tienen un área de Cáncer o Capricornio en su carta astral se verán directamente afectados. “Aquellas personas con el Sol en Cáncer o ascendente en Cáncer, al igual que quienes tengan el Sol en Capricornio o ascendente en Capricornio, van a sentir los efectos con más fuerza, pero estamos todos inmersos en un proceso de cambio. Este hecho es una puerta a la evolución y crecimiento y hay que mirarlo desde un punto de vista positivo”, dice.

Según la astróloga del Centro Complettitud, aquellas personas Cáncer y Capricornio, se encuentran revisando asuntos que se vinculan a la familia y al corazón. “Están buscando compartir más con sus seres queridos y hay una tensión entre el tema familiar, el origen y también el deber ser. Es clave reconectarse con todo lo que implican los afectos, pues desde ahí se podrán tomar decisiones más adelante”, señala.

En torno a este esperado acontecimiento, recomienda observase a uno mismo, darse tiempo para descansar y poner atención a lo que queremos desechar y nutrirse de lo bueno. Para la coaching astrológica, la invitación consiste en identificar qué es lo que está frenando nuestro avance en la vida para sentirnos más contentos con nosotros mismos, debido a que las consecuencias de la energía en movimiento se prolongarán por los próximos cinco años. “Es una excelente alternativa para meditar e intentar visualizar, o co-crear, cómo queremos que sea esta nueva etapa que queremos experimentar”, concluye.

