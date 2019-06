Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Síguelo en su Facebook.

Pide tu hora al: +56 99226 7881

Aries

Siete de Copas

Tener ilusiones de cualquier tipo no tiene nada de malo, por el contrario, pueden ser aspiraciones que con el tiempo se logran. Muy distinto es vivir de ilusiones que pueden llevarnos a no ver la realidad, con todo lo nefasto que puede ser. A veces esto es recurrente cuando se relaciona con el amor de pareja y aquí la cosa se complica mucho más.

Tauro

Rey de Oros

Tu situación económica puede cambiar favorablemente, pero este cambio requiere de tu participación activa, no de cosas mágicas. Si hasta ahora tus alternativas para generar ingresos no resultan como tú quieres es imprescindible el cambio y la búsqueda de nuevas fórmulas. Y es en este terreno en que todo puede ser mejor.

Géminis

Rey de Espadas

Tus juicios y criterios, tan cambiantes, pueden llevarte a analizar todo tipo de situaciones de manera poco clara. Incluidas aquellas en que hay terceros involucrados, y aquí todo se puede complicar. Deberás hacer un esfuerzo por aplicar rigurosamente el sentido de justicia, para evitar consecuencias de las cuales tengas que arrepentirte.

Cáncer

Cinco de Espadas

Privilegiar ante todo los intereses personales es algo común entre las personas, puede ser incluso parte del instinto de supervivencia. No obstante, esta premisa no puede ser absoluta, es necesario hacerla compatible con la justicia, la generosidad y la ecuanimidad para con los demás.

Leo

Tres de Espadas

Nadie está ajeno al dolor, el que pretenda ignorarlo se autoengaña y tiende a vivir en un mundo de fantasía. Aceptarlo con resignación es una buena manera de encararlo y sentirlo, nos permite reconocer con claridad la felicidad. Ambos extremos templan nuestro espíritu, como el calor y el frío al acero.

Virgo

El Diablo

El exceso de obligaciones y compromisos y el intento de cumplir con todo y con todos pueden alterar negativamente tu cualidad de vida. Vivir con una carga así es insostenible en el tiempo y nadie puede mantener un ritmo semejante. Es una advertencia que es necesario considerar.

Libra

El Colgado

Cultivar la paciencia en momentos en que pareciera que todo se hace lento y no se dan las cosas tal y como uno quisiera es la mejor de las opciones. No siempre nuestro tiempo, asociado al deseo de concretar algo, va de la mano con ciclos ajenos. La fruta no madura según nuestra voluntad o deseo.

Escorpio

Ocho de Oros

No te faltarán los medios para incrementar tus ingresos personales. Solo debes apelar al cómo y, en ese plano, tienes ventajas personales abundantes y diversas. Ponte a pensar y ya aflorará la manera de conseguirlo y, una vez más, confía en ti.

Sagitario

Ocho de Espadas

No siempre todo va a estar bien, o por lo menos, no tan bien como quisiéramos. Estos días podrían tener esa característica, pero hay una gran diferencia entre enfrentarlos con una actitud negativa, o de desaliento, o con entereza. Y una postura positiva y optimista. Y va a depender de ésto y cuánto pueda afectarte. Para ti será leve.

Capricornio

El Mago

Estos serán días apropiados para avanzar en tus tareas, proyectos o planes, pues tus proverbiales capacidades de modificar lo concreto, con un criterio práctica, estarán en un buen momento, lo que potenciará tus habilidades y ampliará tus herramientas y recursos.

Acuario

Seis de Copas

Semana especialmente favorable para los encuentros sociales, de todo orden y motivos. En el plano colectivo o más personal. No te restes a ellos, ya que pueden ser importantes para conocer gente en ámbito de la amistad e, incluso, tal vez, en el del amor, según sea tu estado actual.

Piscis

Cuatro de Bastos

Semana positiva en lo laboral o profesional, con una grata sensación de estabilidad y solidez, sustentada en la realidad objetiva y como consecuencia de tu desempeño. Debes esforzarte por mantener tu entusiasmo en alto y abandonar cualquier asomo de desaliento, en todo momento y circunstancia.

Te recomendamos en video