Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

Te proponen un cambio de trabajo, recuerda que a tu signo lo domina el crecer más en lo económico. Evita arruinar los buenos momentos con tu pareja por culpa de los celos o incluso malos entendidos, considera que tu carácter es muy fuerte y eso afecta tu relación amorosa. Tendrás un golpe de suerte el 25 de junio con los números 05, 21 y 33, combínalos con tu fecha de nacimiento; ese día también te recomiendo encender una veladora blanca y portar algo de oro para que la suerte te acompañe por más tiempo. El planeta que te regirá en estos días será Marte y como es el de la guerra y la sabiduría, debes evitar las decisiones precipitadas o controlar tu carácter para no tener problemas en lo laboral. Lo positivo de Marte junto con tu signo es que tendrás más suerte en tu vida empresarial o de negocios.

Tauro

Estarás alterado por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo necesitas concentrarte y vendrá esa ansiada paz. Recuerda que a tu signo le da impotencia no poder hacer las cosas a su modo, así que trata de aprender a relajarte. Tu mejor día será el 27 de junio, sobre todo, en cuestiones de trabajo, ya que por fin te ofrecen un contrato nuevo, pero recuerda ser discreto con tus planes para que no te llenes de energía negativa. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere pero recuerda darle un espacio. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 07, 21 y 66. Tu compatibilidad en el amor será con Capricornio, Cáncer, Libra y Tauro. A tu signo lo regirá el planeta Mercurio y eso indica que habrá sorpresas en cuestiones de viajes o negocios; lo negativo es que debes tener cuidado con los robos.

Géminis

Semana de suerte para tu signo porque vendrán buenas noticias relacionadas con el trabajo, sólo evita platicarlo hasta que se logre para que no tengas envidias a tu alrededor, recuerda que tu signo es aire y eso te genera crecimiento mental. Ya no te agobies por problemas de pareja, llega a un acuerdo y si no se puede es mejor darse un tiempo. Cuídate de dolores de cuello o espalda, ya que son por exceso de estrés; trata de hacer ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de junio en cuestiones de juegos de azar con los números 02, 44 y 71. El planeta que te influirá en estos días es Júpiter y esto te dice que debes desarrollarte más ante la sociedad; lo negativo de este planeta es que asoma un temperamento muy fuerte e impulsivo y eso hace que fracases en cuestiones laborales o de negocios, así que contrólate.

Cáncer

Festejarás en grande y te llenarás de buenas energías. Tendrás sentimientos encontrados y no sabrás qué hacer respecto a un amor del pasado, recuerda dejar que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona. Te llega una revisión por parte de tus jefes, trata de poner todo en orden para que no tengas ningún problema. Pides un aumento y te lo darán. Cuídate de dolores de espalda o cintura, recuerda que será tu punto débil en estos días. Ya no busques problemas donde no los hay y menos en el trabajo, trata de tranquilizarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 21, 77 y 90. El planeta que te regirá en estos días es Marte y por eso debes tener cuidado con las inversiones grandes y fijarte muy bien lo que firmas. En cuestiones de pareja, Marte estará muy presente.

Leo

Semana de prosperidad y para darle continuidad a tus metas de vida, así que no pienses en ningún momento en echarte para atrás. Controla tu temperamento para la convivencia en pareja y aprende a dar espacio y ser feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 17, 23 y 90, así como con el color azul fuerte, por lo que te recomiendo usarlo más. Te busca un amor nuevo de Sagitario o Acuario; recuerda que las relaciones nuevas debes llevarlas despacio. El planeta que influirá con tus energías es Neptuno y será en cuestiones espirituales. Las recomendación es tener comunicación con tu ángel de la guarda para que te guíe, mientras que lo negativo que te dejará Neptuno es que no querrás hacerte responsable de tu vida personal o te dará miedo hacer compromisos de pareja, por eso necesitas ya enfrentar los retos con madurez.

Virgo

Tendrás buenas energías y suerte en todo lo relacionado con la firma de contratos nuevos o la llegada de un dinero por parte de un trabajo. Evita presumir lo que todavía no tienes para que no se te sale. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Cuidado con los celos, trata de no controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Los solteros conocerán personas muy compatibles con su signo. Vístete con colores fuertes y trata de ponerte mucho perfume. Este 27 de junio será de suerte en todo lo relacionado con nuevos negocios. Tus números de la suerte son 05, 66 y 81. Mercurio te ayudará a tener una gran fuerza para realizar cualquier negocio; el planeta también te indica que es el momento de mover las energías y cambiarte de casa ayudaría. Usa algo de oro o plata para atraer la abundancia.

Libra

Se juntarán las preocupaciones personales, pero recuerda que eres muy fuerte. Procura quitar de tu vida problemas que no son tuyos. En tu trabajo se avecinan cambios muy importantes en cuestiones de puestos, así que trata de hablar con tus superiores para que te consideren. Te invitan a trabajar en una empresa internacional. Tu mejor día será el 27 de junio. En cuestiones amorosas estarás de lo mejor, vendrán días de mucha compatibilidad y pasión. Los solteros conocen a alguien de Sagitario o Piscis que hablará de formalidad. Plutón te indica que debes tener una gran transformación en lo personal y dejar atrás todo lo negativo, recuerda que el planeta remite a la catarsis. En estos días trata de hacer cualquier cambio de negocio o trabajo que tengas en mente que te funcionará de lo mejor. Usa mucho perfume antes de salir de tu casa para la abundancia.

Escorpión

Semana de suerte en lo referente a los juegos de azar con los números 01, 23 y 59. Usa mucho el color azul en todo. En cuestiones de trabajo te viene una revisión exhaustiva o una auditoría, así que trata de poner en orden todo lo que tengas pendiente y recuerda que no debes confiar tanto en tus compañeros porque tarde o temprano te traicionarán, así que mantén la discreción y ocúpate de tus asuntos. Recuerdas a un amor del pasado, pero será mejor tratar de quedar en paz y volverte a enamorar. Cuidado con lo que firmas, sobre todo, en créditos o documentos. Te invitan a una boda o bautizo. Neptuno te indica que habrá caos en cuestiones de trabajo, así que trata de no caer en provocaciones de pleitos laborales. Lo positivo del planeta junto con tu signo es que puedes empezar esa carrera que tienes en mente porque tendrás éxito. Te rodearás de energías positivas en cuestiones de dinero.

Sagitario

Enfrentarás problemas con tu pareja, así que trata de no hacerlos grandes. Tendrás muchas juntas con tus proveedores o clientes. Debes mantenerte atento a todo lo que te piden tus jefes. Viene un golpe de suerte con los números 07, 08 y 21. Resuelves un asunto financiero con un banco, pero ya no te endeudes. Preparas un viaje en estos días de verano, recuerda que eso te ayudará a reforzar tu energía. Cuidado con problemas de la garganta o pulmones, trata de ir con tu médico. Arreglas tu casa. Tu planeta en esta semana será Urano y esto te indica que tendrás días de muchas relaciones públicas para conocer personas importantes para tu progreso laboral. A los Sagitario que están solteros el planeta de Urano les indica que vendrá un amor verdadero a su vida. Te proponen participar en un concurso o licitación, trata de entrar, que eso te ayudará a estar mejor en tu trabajo.

Capricornio

Vienen muchas energías positivas en tu medio laboral, así que trata de conseguir ese puesto que tanto deseas, recuerda que Capricornio siempre consigue el éxito en todo lo que se propone. Te volverás a enamorar en estos días como tanto deseabas. Tus signos más compatibles son Aries, Géminis y Virgo, deja que el amor entre en tu vida. Cuidado con problemas de estómago, trata de llevar una dieta saludable y continúa con el ejercicio para que te mantengas más sano. Compras boletos de avión para salir de viaje en julio. Te busca un amigo para invitarte a una boda en la que la pasarás muy bien. Gozas de un golpe de suerte con los números 04, 29 y 77. El planeta que influirá en tu signo es Saturno, recuerda que su energía es muy lenta y te hará sufrir constantes tropiezos financieros, pero saldrás adelante.

Acuario

Administrarás mejor tu tiempo para aprovecharlo en cuestiones de trabajo o proyectos nuevos, recuerda que tu signo siempre piensa en hacer algo nuevo para llenar más su vida profesional y esta semana te llegará una sorpresa económica relacionada con un trabajo extra. Las mujeres deben tener cuidado con problemas de hormonas o quistes. Vienen cambios en cuestiones laborales, así que trata de encender una veladora y pedirle a todos los ángeles que te ayuden a conseguir lo que tanto deseas. Cuídate de dolores de nuca o cabeza, trata de dormir más tiempo. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 14 y 22. A tu signo lo regirá Júpiter, el líder del optimismo y eso significa que vienen grandes sorpresas para ti. Este planeta junto a los Acuario es la combinación perfecta para desarrollar grandes proyectos de vida.

Piscis

Semana para estar con toda la buena suerte y hacer cambios positivos en tu vida, recuerda que tu signo está en una época de transformación de todas las energías y eso te ayudará a crecer más profesionalmente, sólo trata de quitarte de encima malos pensamientos y envidias. Te recomiendo que este día 27 de junio prendas una veladora y te pongas un accesorio de plata para que reine más tiempo esa buena suerte. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 32 y 50. Te regirá Venus, el planeta del amor y el arte, así que tendrás días de gran creatividad. En cuestiones amorosas el planeta te dice que por fin encuentras a la pareja ideal, pero lo negativo será la venganza, así que trata de quitarte del pensamiento rencores y liberar tu energía hacia lo constructivo. Tendrás un mensaje por parte de tu ángel de la guarda.