Horóscopo de Mhoni Vidente para este fin de semana

Aries

Sacas mucho trabajo atrasado este viernes y te pones al corriente con tus pagos de tarjetas u otros créditos; debes aprender a ahorrar y mejorar tu sistema de administración. Te llega una propuesta para un trabajo extra, tómalo para salir de dificultades financieras. No debes confiar tanto en las personas porque a veces te rodean las traiciones. Cuídate de problemas de nervios o ansiedad, acude con tu médico. Una ex pareja te buscará para pedirte un favor. Ten cuidado con las caídas o accidentes en tu casa, extrema las precauciones. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 19 y 24. Domingo de hacer cambios en tu casa o comprar muebles. Los Aries solteros conocerán a personas muy compatibles en una fiesta este sábado. Trata de vestirte con colores fuertes para atraer el amor y abundancia a tu vida.

Tauro

Este fin de semana estarás nostálgico por una relación que no funcionó, pero recuerda que todo pasa por algo. Sal con tus amigos para que no te deprimas ni busques a esa persona, es momento de que cada quien siga su camino y dejen el pasado atrás. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 60 y 77, trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento. Te invitan a una cena el sábado, sólo trata de no tomar mucho alcohol. Compras boletos de avión para salir de viaje durante el mes de julio con tus amigos. Intenta dormir más y deja el celular a un lado, recuerda que tú eres el toro del Zodíaco y necesitas descansar para tener más energía. Ya no te metas en problemas ajenos, a veces es bueno mantenerse al margen, en particular si no te lo piden. A los solteros les llega un amor del signo de Virgo, Libra o Capricornio.

Géminis

Comienzas a planear tus vacaciones, salir de viaje te ayudará a renovar tus energías, sobre todo, si vas a un destino de sol y playa. Conocerás a personas muy compatibles contigo en el sentido romántico. Es fácil que los Géminis caigan en problemas de vicios, así que te recomiendo empezar una rutina de ejercicio o alguna actividad que te haga apartarte de esas tentaciones. Te compras ropa para cambiar de look. Recuerdas mucho a un amor del pasado del signo de Piscis o Escorpión, trata de buscarlo y quedar en paz. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 05, 44 y 71. Si estás pensando en abrir un negocio, es momento de que lo lleves a cabo, especialmente si se trata de ropa o comida, pues te irá muy bien. Compras un celular o cambias el plan de pagos. Ten precaución al manejar en estos días.

Cáncer

Este viernes empieza tu mejor etapa, está cerca tu cumpleaños y las energías positivas se agrupan para ayudarte a crecer más en lo económico. Tomarás decisiones personales importantes. Intenta cambiar de actitud, no puedes sólo ver lo negativo de los demás. Este sábado será ideal para salir de fiesta con tus amigos, procura comprar ropa para que luzcas de lo mejor. Te buscan de un trabajo nuevo para ofrecerte un mejor puesto. Ten cuidado con problemas de presión alta, sigue con una dieta saludable y practica una rutina de ejercicio a fin de estar lo más sano posible. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71. Te llega una invitación para salir de viaje, no dudes en aceptar. El domingo tendrás una revelación divina, trata de prender una veladora blanca y pedir más protección a todos tus ángeles.

Leo

Fin de semana para sacar todo el estrés que arrastras, te recomiendo que te desconectes por completo de todo y disfrutes estos tres días; de preferencia sal a divertirte con tus amigos o simplemente a caminar en el campo para que estés rodeado de la naturaleza, eso te ayudará a que tus energías se intensifiquen. Sigue con el ejercicio y una dieta saludable para que te mantengas en buena forma. Los solteros conocerán a personas muy afines, pero todavía no es momento de compromisos serios. Tendrás un golpe de suerte con los números 02, 11 y 87. Eres muy carismático y siempre te encuentras rodeado de personas en tu vida, pero debes aprender a no ser tan confiado y tratar de cuidar tus propios intereses para alcanzar todas tus metas. Es momento de realizar todos los trámites que tienes pendientes.

Virgo

Te encuentras en una etapa en la que te va bien en el aspecto económico, pero te recomiendo no confiarte y ahorrar para asegurar el futuro. Si tienes pensado poner un negocio propio, éste es el momento ideal, sólo recuerda que el éxito se alcanza con perseverancia. Te persiguen las envidias, así que aléjate de los chismes en el trabajo y mete una moneda de plata en tu cartera para protección. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 09, 28 y 30. Un amor del pasado te buscará para volver, recuerda que si ya te la hizo una vez, te lo volverá a hacer, así que es mejor cerrar ese círculo y conocer a otras personas. Los que tienen pareja hablarán sobre formalizar más la relación. Recuerda que no todo es trabajo, trata de consentirte y salir de viaje solo para renovar energías.

Libra

Necesitas empezar a controlar tu carácter y no ser tan impulsivo para que no alejes a las personas que más te quieren. Si sientes que lastimaste a alguien pide perdón, se vale ser humilde. Este viernes tendrás mucho trabajo. Ya no busques el amor, déjalo que llegue solo y verás que será la persona indicada. Te busca un amigo para invitarte a un viaje en estos días. Cuídate de problemas del estómago o intestino, ese es tu punto débil. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 88 y 90. Recuerda que eres del signo de Aire, esto significa que eres de mentalidad madura y siempre tratas de planificar tu futuro para sentirte seguro, pero a veces debes dejar de cuestionar todo a fondo y seguir tus instintos. Es bueno que seas amigable en el trabajo, pero debes ser más discreto para no provocar chismes.

Escorpión

Fin de semana de muchas fiestas y diversión, pero trata de no descuidar tus asuntos laborales para que después no tengas problemas con tus superiores. Recibes un dinero que no esperabas, te recomiendo ahorrarlo. Te busca un amor del pasado, pero tú sólo quieres diversión, nada serio, así que piénsalo muy bien antes de aceptar. Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 32 y 44. Ve a hacerle un chequeo a tu coche para evitar algunos problemas. Te buscan tus familiares para invitarte a una reunión el domingo. No dejes de estudiar, inscríbete en un curso de idiomas o de computación, recuerda que seguir preparándote es primordial para tener éxito. Trata de meditar y hacer yoga para que los impulsos negativos no te superen, recuerda que a veces puedes ser hiriente con las personas que quieres.

Sagitario

Aprovecha los aires de cambio que se avecinan en tu ámbito laboral para quedar muy bien posicionado con tus superiores y que te tomen en cuenta para un ascenso. Tramitas tu pasaporte para salir de viaje en tus próximas vacaciones. Te llega un golpe de suerte con los números 21, 66 y 70. Trata de usar prendas de color azul fuerte para atraer más abundancia. Un amor del signo de Leo o Piscis volverá más fuerte a tu vida. Los Sagitario son muy apasionados y suelen tener más de una pareja a la vez, te recomiendo controlar ese aspecto de tu vida y empezar a ser fiel. Ten mucha precaución en las calles para evitar robos. Un familiar te pedirá dinero prestado, ayúdalo. Sales de paseo el sábado para renovar energía. No dejes que la soberbia te gane, a veces es bueno reconocer cuando uno se encuentra equivocado.

Capricornio

Estás en una buena racha en cuestión laboral, trata de aprovechar al máximo tu tiempo libre para crecer económicamente. Tu elemento es tierra y eso te vuelve celoso y posesivo, así que debes aprender a darle espacio a tu pareja para que las cosas funcionen mejor y evites las peleas. Terminas de pagar tu carro o decides cambiarlo por uno más reciente. Te compras zapatos y ropa para cambiar de look, recuerda que a tu signo le encanta llamar la atención. Tomas un curso de relaciones públicas que te ayudará a conseguir mejores oportunidades de empleo en el futuro. A los Capricornio que están casados les llega de sorpresa un embarazo. Mandas a fumigar tu casa. Tendrás un golpe de suerte el domingo en la lotería con los números 20, 76 y 88, combínalos con tu fecha de cumpleaños y usa más el color rosa.

Acuario

Te encontrarás de muy buen ánimo este fin de semana, trata de usar esa energía para realizar actividades al aire libre y salir a divertirte con tus amigos. Ya no busques a ese amor que se fue de tu lado, recuerda que no era para ti y en estos días conocerás a personas más afines a ti. Este viernes analizarás un cambio de empleo o emprender un negocio propio. Pides un préstamo bancario para comparar una casa o un automóvil. Te recomiendo evitar las comidas picantes y grasosas para que puedas descansar bien por las noches y renueves tus energías por completo. Cambias tu celular por uno más reciente y decides ajustar tu plan de pago. Tus números de la suerte son 15, 29 y 33. Cuidado con los chismes en el trabajo, actúa con discreción. Obtienes boletos para un concierto, lleva a un amigo, se divertirán mucho.

Piscis

En estas fechas cada año los Piscis renuevan sus energías, esto siempre trae propuestas de trabajo y amores nuevos. Eres muy bueno en todo lo que realizas, pero a veces tú mismo te saboteas, así que procura tener pensamientos positivos siempre. Te busca un amigo al que hace mucho tiempo no veías, trata de mantener contacto de ahora en adelante. Gozarás de un golpe de suerte este sábado con los números 09, 21 y 34. Usa más el color rojo fuerte para atraer la abundancia. No descuides tu auto, recuerda que tu seguridad no tiene precio. Empiezas una dieta y una rutina de ejercicio para adelgazar y estar más saludable. Sales de viaje o vas con amigos a un paseo. Un familiar te pedirá consejos en cuestiones amorosas, trata de pensar muy bien lo que le contestarás para ser la mejor ayuda.

Te recomendamos en video: