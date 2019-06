Te revelamos que le deparan a los signos en el amor en la penúltima semana de junio

Un grupo de signos necesitarán aclarar ciertos puntos con sus parejas. “Nada es eterno en la vida material, sólo lo espiritual roza el infinito”, es el refrán para los próximos días. Muchos deberán enfocarse en la seguridad.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Cartas de la semana: Un regalo, El niño pequeño, La muerte, La casa

Necesitas aclarar con tu pareja las cosas. Te alejas de personas conflictivas. Decidir si sí o si no sobre la continuación de una relación amorosa.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Cartas de la semana: El matrimonio, El encuentro, El buen hombre, La buena mujer

Nuevos sentimientos afloran. No maltrates a otros con palabras duras y fuertes porque hieren. No hagas lo que no quieres que te hagan.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, El trabajo, El largo camino, Buen final en el amor

Nada es eterno en la vida material, sólo lo espiritual roza el infinito y el amor. Enfócate en tu seguridad que te hace falta. Amor por los animales y la naturaleza se activarán en estos días.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Cartas de la semana: El océano, El juicio, El robo, Los honores

Llegan noticias rápidamente y llamadas amorosas. Decisiones en el ámbito amoroso. Reencuentros con viejos amores del pasado, así que atenta.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Cartas de la semana: La persona principal masculina, Un regalo, El niño pequeño

La vida te da nuevas oportunidades en el amor y lo sentimental, debes fluir con tus ideas. Cambios profundos. Mudanzas en puertas. Te conectas con logros y triunfos que podrán inspirarte.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

Cartas de la semana: La enfermedad, El océano, El juicio, El robo

Sueltas cargas que no son tuyas. Escucha tu voz interior y esa persona que ama te prestará atención. Te alejas de personas que no son sinceras contigo, es lo mejor.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Cartas de la semana: La enfermedad, El viaje, Dinero, La joven rica

Pendiente que alguien conocido que te traicionará y causará dolor. Aléjate de terceros en tu relación. Comparte más con tu pareja y se aviva la actividad sexual.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Cartas de la semana: Penas y disgustos, El largo camino, Buen final en el amor

Debes aclarar las cosas con tu pareja para dejar los miedos atrás y afrontar los retos que se te avecinan. Una nueva y amorosa amistad te causará sentimientos encontrados.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Cartas de la semana: Los tristes pensamientos, El trabajo, La casa, Sala de estar

Te ofrecen algo que debes analizar, consúltalo con tu pareja. Alguien del pasado llega, será importante lo que te dice. Cuidado con cambios que se avecinan.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Cartas de la semana: La persona femenina, El matrimonio, El encuentro, El buen hombre

Es el momento de aguardar por lo que viene y que tanto esperas. Cuidado con compromisos obligados. Tienes que dirigir las energías hacia un nuevo interés amoroso.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

Cartas: La muerte, El océano, El juicio, El robo

Prepárate para nuevas emociones que vienen en el amor. Matrimonio en puertas y podrías ser tú. Celebraciones y muchas alegrías se te avecinan.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Cartas de la semana: El cambio, Dinero inesperado, La esperanza, La prisión

Se agolpan en tu mente los amores del presente y el pasado, las fantasías, los fantasmas y tu realidad. Llega a tu vida una persona extranjera (o desde el extranjero) que te busca para ayudarte.

