Un estudio realizado por neurólogos y varias empresas revelaron que tomar café en la mañana no es del todo bueno, esto puede llevar a las personas a la ansiedad, en lugar de mantenerte despierto.

El café es muy consumido en países como España, Brasil, Italia o Noruega y un estudio que abarca más de 120 investigaciones, se publicó en "Annual Review of Nutrition".

Descubrieron que tomar esta bebida en momentos donde el sistema neurológico está trabajando, reduce sus efectos positivos en casi un 100%.

Esto no ayudará al cuerpo, ya que si el cerebro está trabajando de manera normal, tomar café solo reducirá los niveles y hará que la persona caiga en el estrés más fácil.

Sin embargo, cuando el sistema neurológico no está trabajando en su totalidad y los niveles de cortisol son bajos (hormona que se libera con el estrés).

Por lo que si bebes café, el estado de ánimo subirá de manera efectiva y la energía del cuerpo estará aptas condiciones para trabajar, sin causar nervios o ansiedad.

Las personas que se despiertan entre las 06:00 de la mañana a 7:30 am, tiene su punto más alto de cortisol a partir de las 08:00 hasta las 09:00 am.

No obstante, sino desea bajar su ritmo laboral o energías, se recomienda no consumir café entre la 13:00 pm y de 17:00 a 18:30 pm.

Si se despierta temprano, se recomienda tomar café luego de dos horas para no ocasionar nervios o ansiedad innecesaria. A su vez, si la persona se levanta tarde, no es necesario consumir café ya que el cuerpo no está en estado apto y esto podría sobrecargar de energía y en la noche causar problemas para dormir o insomnio.

Es muy recomendando tomar café entre las 09:00 am y las 11:30 am, pero siempre en cantidades normales ya que con un buen consumo se puede prevenir el cáncer en 20%, las enfermedades cardiacas en 5% y la diabetes en 30%.

Se cree que las personas que beben café tiene un promedio de vida mucho más alto que los demás.

