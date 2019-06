Evitar el pasado y entregarse al amor: dos consejos del horóscopo para hoy

Muchas veces dudamos sobre nuestra relación. Si estamos en el mejor momento o simplemente si llegó la hora de decir adiós. El horóscopo de hoy te trae valiosos consejos, que te ayudarán a ver con claridad tus sentimientos.

Para algunos signos es necesario abandonar los miedos y para otros dar vuelta al pasado. De la mano de los astrólogos de Mi Horóscopo al Día, te contamos las sensaciones que el amor tendrá para ti hoy.

Acuario

Disfruta tu presente y evita dar vueltas al pasado para que todo fluya. En este momento estás muy sensible y tendrás reacciones que podrían afectar tu relación. Por ello, busca un momento de calma y armonía, confía y entrégate por completo.

Capricornio

Te enfrentarás a los impulsos de tu libido que te lleva a cometer excesos sexuales. De hecho, las decisiones importantes y las conversaciones serias quedarán relegadas para otro día.

Sagitario

Baja el ritmo de tus obligaciones para disfrutar el presente, es necesario que te des la oportunidad de vivir al máximo. Para ello hay debes ir poco a poco y analizar si tus exigencias a tu pareja son válidas.

Escorpio

Abre el diálogo con tu pareja, busca otra perspectiva para hallar los puntos en común. Es importante encontrar un espacio donde ambos reconcilien sus intereses.

Libra

Entrarás en una etapa de reflexión, que te permite encontrar un nuevo impulso y corregir tus errores. Incluso, podrás ayudar a tu compañero a hacer lo mismo.

Virgo

Llegó la hora de confiar en ti y ver más allá de las apariencias. Asistirás a una fiesta, donde conquistarás a la persona que quieres pescar entre tus redes. Sé audaz y todo saldrá como deseas.

Leo

Hoy te conectarás de forma profunda con tu pareja, con quien podrá a prueba el compromiso que existe entre ambos. Tus sentimientos estará a flor de piel y eso te ayudará a dinamizar tu relación.

Cáncer

Prudencia, es la recomendación del horóscopo para hoy. Cuidado con lanzarte demasiado rápido en las relaciones que son solo pasajeras. Evita hacer promesas, pues los desahogos amorosos son más espontáneos que de costumbre.

Géminis

Los encuentros que tengas hoy despertarán emociones escondidas. Confía en tus instintos, que te dirán qué y cómo hacer para mejorar tu vida sentimental. Tu afectividad será tu aliado para descubrir qué sientes.

Tauro

Estás llena de vitalidad y euforia. Estás en una etapa plena de tu relación, disfrútala sin temores. Pero si tu corazón no tiene dueño, entonces debes poner en marcha nuevas estrategias.

Aries

Estás dudando y no esta vez estás equivocada. Es importante que analices los hechos y no tus impresiones vagas. Crees que no eres correspondida, pero no estás viendo el panorama completo.

Piscis

Todo indica que llegó la hora de fundar nuevas bases de tu relación. A veces empezar de nuevo es la mejor forma de reconciliarnos con nuestros sentimientos. El horóscopo te dice que hoy obtendrás respuestas a preguntas importantes para tu futuro en el amor.

