Horóscopo de Mhoni Vidente para esta semana

Aries

La carta en el tarot para tu signo es El Loco, lo cual significa que debes romper con aquello que te hacía daño en el pasado, sobre todo ese amor que no era para ti y sólo te quitaba energía positiva. También significa la grandeza que tienes como ser humano y que no tendrás límites en lo que quieras realizar. Debes poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chisme. Los Aries que están solteros conocerán a un amor del signo de Leo o Capricornio que será muy compatible. En cuestiones de salud hazte un chequeo para que no tengas ningún problema, particularmente de los nervios o cardíaco. Tus números mágicos serán 10, 24 y 99. Recuerda que la carta de El Loco también te indica que debes ser más discreto con tus logros para no despertar envidias ni mal de ojo.