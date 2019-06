Prepara tus maletas si te salen estas cinco cartas del tarot

View this post on Instagram

#Lunes . La #cartadeldía es el dos de bastos. Hoy se trata de alimentar esos proyectos que tenemos que no sabemos muy bien para donde van, sólo estamos [email protected] que nos apasionan, que nos conectan con nosotros desde un lugar renovar, que nos encienden y que nos hacen felices. El dos, en general, habla de un conocimiento que viene desde adentro, todas las cosas que sabemos y no tienen más explicación que "por que las siento así". La intuición. Esa sabiduría interna que es fruto de nuestras experiencias, nuestras relaciones sociales y cosas heredadas, tal vez. Este dos de bastos, regido por el fuego de la pasión, te pide que no te preguntes tanto, que trates de reavivar día a día eso que te encanta. Que le des más espacio, que lo cuides, que lo hagas crecer y que lo nutras. Ya vendrán momentos de responder todas las preguntas que te vienen a la cabeza. Ahora no. Lo interesante de esta carta es el entusiasmo que genera, así que hay que subirse a esa energía y exprimirla al máximo! Otra de las cosas que propone este arcano menor es que sin querer queriendo nos vamos rodeando de gente que nos acompaña este camino, no nos cuestionan, sólo nos muestran su incondicionalidad y su amor para estar parados junto a nosotros cual escoltas en esta maravillosa aventura. Así que lo primero que se me viene a la mente es: lo importante que es agradecer al universo por quienes se cruzan en nuestro camino. Por quienes nos enseñan, nos acompañan y nos motivan a seguir creciendo. Buen lunes a todos!! . . #carta #arcanomenor #arcano #tarot #lecturadeldia #lecturasdetarot #dos #dosdebastos #bastos #fuego #identidad #proyectos #amigos #entusiasmo #abril #magia —