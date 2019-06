Cada se enamora a su manera, según su personalidad y su signo zodiacal. Es un sentimiento que cada uno lo experimenta de manera única, es por eso que algunos aspiran mucho y otros no tanto. Algunos lo reciben con entusiasmo y otros con cierto recelo, por el miedo de vivir una experiencia amarga y dolorosa.

En esta oportunidad te presentamos lo que necesitas saber sobre el amor basado en tu signo zodiacal:

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El amor no siempre va a ser emocionante como esperas que sea. Está bien estar entusiasmado con el amor, y el comienzo a menudo puede parecer la mejor parte de todo esto.

Sin embargo, no todo sigue siendo emocionante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y algunas veces las cosas pueden ser un poco aburridas por un período de tiempo reducido. En lugar de perseguir la próxima nueva y emocionante tentación, aprende a devolver la emoción a lo que tienes.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El amor no está pensado para encajar en la imagen del cortador de galletas que siempre has determinado que lo haría. El amor constante, leal y paciente es un activo que no muchas personas ven en la vida, y es el tipo de amor que posee en toda su magnitud.

Debe ser consciente de que el cambio sucederá en todas las relaciones, especialmente a medida que las personas crezcan y cambien a lo largo de sus vidas. Y esto no es algo que temer. Amar a las personas a lo largo de su crecimiento es algo que podrías aprender y observar mientras te aman a cambio. Ese tipo de amor es verdaderamente notable.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

El amor no va a responder a todas sus preguntas. Conocer a alguien que pueda mantenerse al día con usted en todas sus conversaciones y actividades es alguien que vale la pena conservar.

Nadie cumple con su “combinación perfecta” en todas las facetas: algunas personas no siempre lo entenderán. Los que realmente te aman se tomarán el tiempo para intentarlo y el tiempo para aprender. Tomar decisiones es difícil, pero elegir amar a alguien a lo largo de lo que sea de la vida podría ser una de las mejores decisiones que tomes.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

El amor es algo tan hermoso, pero no lo es todo. Los sentimientos son increíbles, pero no siempre son cosas en las que confiar para creer que alguien es con quien debes pasar la vida.

Está bien desear y desear el amor, pero la manipulación y suplicar no te llevarán muy lejos. Su naturaleza compasiva y emocional es un gran activo para usted y para las personas que lo rodean. No permitas que alguien se aproveche de esas partes de ti solo porque te hayas enamorado de ellas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El amor es lo que te sacudirá y te humillará un poco, pero será de la mejor manera. Está bien dejar que otra persona tenga el foco de atención de vez en cuando, y cuando encuentre a la persona de la que se ha enamorado, no parecerá que sea tan importante colocarlos al frente y al centro, siendo el único que aplaude.

Ellos en un cambio nunca debes sentir que tienes que conformarte, pero recuerda que el amor tiende a aparecer cuando menos lo esperas, y si no tienes cuidado, podrías pasar por alto lo que la vida había colocado directamente frente a ti en favor de algún sueño.

Virgo (23 de agosto – 23 de septiembre)

El amor no es perfecto. Es desordenado, a veces caótico, y rara vez cae en un plan perfecto. Sin embargo, el amor también es un lugar seguro, es lo que hacemos lo mejor que somos capaces de hacer como seres humanos.

No tengas miedo de dejar que alguien entre en tu mente y en tu corazón, porque el amor está dispuesto a llevarte a lugares y ayudarte a convertirte en la persona que quieres ser si estás dispuesto a permitirlo.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

El amor no siempre es armonioso. Reúne a las personas y las une, pero también requiere la voluntad de continuar durante las partes difíciles y plantea los tiempos de conflicto para mantener viva la salud. Eres agraciado y lleno de compasión, pero el amor tiene una tendencia a derribarnos y hacernos replantearnos todo lo que sabemos. No tengas miedo de esto.

No busque simplemente a las personas que lo adoran simplemente porque lo hacen. Espera hasta que encuentres a la persona que te hace querer amarla incluso si no te devuelven el afecto (aunque si son la persona adecuada, lo harán sin dudarlo).

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

El amor no es solo pasión y fuegos artificiales. Es la vulnerabilidad. Es confianza. Está consumiendo y es consistente. El amor es lo que no necesariamente nos completa, pero aporta nuestras mejores y peores cualidades para que las examinemos y aprendamos.

El amor y la lujuria no son intercambiables, aunque podrían unirse para ti si estás abierto a ello. No tengas miedo de dejar que alguien lo vea por todas sus cualidades buenas y malas, y no se abstenga de expresar todo el amor que sabe que es capaz de hacer.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor no es aburrido. No es una bola y una cadena, no es una jaula que trata de detenerte de la vida que deseas vivir. El amor es algo que puede crecer y explorar contigo si estás dispuesto a tomarte el tiempo para permitirlo.

El amor es el lugar seguro para volver a casa después de que hayas explorado durante tanto tiempo, y también es lo que está a tu lado mientras abordas el mundo juntos. Es posible ser independiente y seguir enamorado. No creas que los dos son mutuamente excluyentes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El amor no es un proyecto. El amor no es simplemente un objetivo a alcanzar, aunque es algo que requiere trabajo y diligencia, en el que sabemos que eres un experto. El amor no es algo que alcanzar y luego colocarlo en el estante mientras trabajas para alcanzar tu próximo objetivo.

Pero, es capaz de ser el sistema de apoyo para ayudarlo a alcanzar sus sueños. El amor debe ser mostrado y recíproco, y tiene el potencial de mostrarle el tipo de persona que es capaz de convertirse si se toma el tiempo para reconocerlo.

Acuario (20 de enero – 19 de febrero)

El amor no es un juego. El amor no tiene la intención de sofocarte o cargarte, sino de alentarte y ayudarte a crecer. El amor puede ser emocionante, inquieto, apasionado y una gran cantidad de otras cosas que deseas, pero también es algo que vale la pena esperar, no algo para alejar por miedo a lo desconocido.

La conexión mental y emocional es esencial para que te caigas, y está bien esperar hasta que encuentres eso. Pero no apartes constantemente a todos fuera de la terquedad. Serías increíble lo que esta vida quiere mostrarte.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

El amor no siempre se trata de sentimientos. El amor es capaz de despertar emociones increíbles dentro de nosotros, y es emocionante y abrumador de la mejor manera. Sin embargo, el amor es también algo más que emoción. Está lleno de opciones, consistencia y dedicación durante los momentos difíciles.

Eres desinteresado y leal más allá de lo que puedes creer, y muchas personas harían cualquier cosa por ser a quien tú pones tus ojos. Recuerda que no todos los que quieren tu adoración están dispuestos a devolverte el favor. No entregues tu corazón simplemente por la rapidez con que alguien lo hace latir, pero asegúrate de que sean dignos de tu adoración y afecto en primer lugar.

