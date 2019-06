Tu Luna de nacimiento revela todo sobre la personalidad

La fase lunar que transitaba el satélite, en el momento del nacimiento, es lo que se conoce como la Luna de Nacimiento. Cada fase lunar: creciente, menguante, nueva, y llena, presenta una forma distinta de integrar el mundo emocional a la personalidad del ser humano.

“Existen diferentes métodos para calcular tu luna de nacimiento. Puedes consultar con tus parientes más cercanos, o buscar referencias más exactas en un calendario astronómico del año que naciste” asegura el portal especializado en temas astrológicos, Wemystic.

Asimismo, un astrólogo profesional puede suministrarte la información de la fase lunar de nacimiento, junto al diagrama del Mapa Astral y la interpretación de los aspectos más relevantes de tu carta.

Te presentamos los rasgos característicos de la personalidad de los nacidos, según la fase lunar en el que momento que llegaron al mundo:

Luna Nueva

Las personas nacidas en fase lunar Nueva se distinguen por ser trabajadoras, pero suelen tener dificultades en diferenciar lo que realmente quieren de lo que desean. Tienden a ser apegados a la familia, en especial con los progenitores. No temen reinventarse a sí mismos, y a través de ello conquistan sus inseguridades, ganando su independencia.

Luna Creciente

Son optimistas, alegres, determinados, innovadores, directos, activos, auténticos, perfeccionistas, idealistas y con una vertiginosa agilidad de pensamientos y acciones. Suelen rechazar los cambios. Las aventuras parecen seguirlos a donde quiera que vayan, e incluso es posible que ellos mismos creen los conflictos, para salir de una etapa de monotonía. Su miedo a los acontecimientos futuros, los convierte en individuos analíticos.

Luna Llena

Destacan por su naturaleza intuitiva, sensible y emocional. Son constantes, realistas y reactivos. Les desagrada desperdiciar tiempo en cosas fútiles o que no cumplan con un objetivo trazado. Tienden al extremismo. No les gusta la soledad. Conceden mucha importancia a las relaciones de pareja y tienen una gran dedicación hacia el compañero.

Luna Menguante

Son retraídos, comprensivos, solidarios, melancólicos, idealistas, reflexivos, imaginativos, intuitivos, no temen a las transformaciones internas o externas y agradecen la presencia de una pareja que los ayude a apreciar el presente.

Se caracterizan por demostrar madurez ante los acontecimientos, desde su más temprana infancia. Son excelentes comunicadores, y les genera frustración cuando las ideas que expresan no son atendidas.

