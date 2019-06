Novia histérica bota de su boda a su cuñada por llevar un vestido con "partes blancas"

Una novia tomó el concepto de "nadie más que la novia viste de blanco" demasiado literal.

Una usuaria de Reddit se dirigió al foro en línea para ver si estaba fuera de lugar en la boda de su cuñado. Según el cartel, sin embargo, sus problemas con la novia comenzaron mucho antes de eso.

Según AmitheweddingdressAH, ella es muy cercana de su cuñado y este le pidió que asistiera a la boda como uno de sus padrinos. Aunque reconocieron que no era tradicional, todos parecían estar bien con eso. Entonces, las cosas comenzaron a ponerse incómodas.

"Recibí una llamada unas dos semanas después de que él me dijera que Ashley (el prometido) no estaba cómoda con eso", publicó. “Por lo que he recopilado, a ella le preocupaba la noche de despedida de soltero y que la presencia de una mujer podría causar problemas. Estaba completamente desconcertada ya que mi esposo iba (al pub local, nada salvaje). Una vez más, lo dejé pasar porque no quería causar problemas".

El día de la boda comenzó bien, y no fue hasta la recepción que comenzaron los problemas. "Luego, la recepción se acerca y (mi cuñado) se me acerca mortificado", continúa el post. “Me pregunta si tengo algo para cambiarme. Al principio, estoy confundida, luego veo a Ashley mirándome con ojos de asesina".

Aparentemente, la novia sintió que el vestido de la usuaria era blanco, y ella quería que ella se cambiara. Según la víctima, llevaba un diseño floral con pequeños trozos de blanco que se veían a través. A pesar de ser un vestido muy colorido, la novia quería que se cambiara. "Dije que no tenía nada para cambiarme. Este es el punto en el que Ashley se acerca y me dice con una sonrisa que su madre, que tiene sobrepeso y tiene unos sesenta años, tiene un vestido que puedo tomar prestado. Le dije que no había ninguna posibilidad de que me quedara un vestido de su madre y me dijo que era usarlo o volver a casa y cambiarme".

En este punto, AmitheweddingdressAH dejó la boda. Desde entonces, la novia ha pedido una disculpa. Sin embargo, en función de las respuestas al hilo, es probable que ella no obtenga una pronto.

La mayoría de los usuarios parecían estar de acuerdo en que la novia tenía algún tipo de problema con su nueva cuñada. Como dijo un usuario, "Wow. Esa novia tiene algunos problemas serios de autoestima por ser tan celosa y juiciosa".

Otro usuario compartió un sentimiento similar, diciendo: “Esto no tiene nada que ver con el vestido. La novia está extremadamente celosa de la chica y estaba buscando una excusa para deshacerse de ella. Ella quiere alejarla de su nuevo esposo permanentemente".

