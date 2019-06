Novia exhibe su anillo de compromiso, pero se hace viral por su impresentable manicura

La vida se va en detalles. Una orgullosa novia estadounidense jamás pensó que la publicación sobre su anillo de compromiso terminara en un asunto de masas. La causa: su impresentable manicura, que opacó todo el brillo de la piedra.

Las uñas acrílicas parecían que iban a saltar de su mano izquierda, justo además en el dedo anular donde colocó su anillo para exhibirlo. El hecho se convirtió en un fenómeno viral, luego que un usuario de la red social enviara la foto a un sitio en Facebook creado solo para críticas sobre uñas.

Vergüenza

“Ese anillo es tan horrible como lo que sea que esté pasando con sus uñas”, escribió el responsable de la difusión de la foto al sitio That's It, I'm Nail Shaming. De inmediato recibió cientos de comentarios de apoyo, cuenta el diario británico The Sun.

Un problema que la gente tenía con la manicura de la novia era que una uña acrílica apenas colgaba de su dedo anular. “Daba la apariencia de haber crecido hasta el punto en que casi se estaba cayendo. Este dedo no encajaba con el estado de las otros”, comentó por su parte el Daily Mail.

“No pude concentrarme en el anillo después de ver las uñas”, comentaron en Facebook. - Facebook

Comentarios

“¡Parece que va a saltar!”, escribió uno de los internautas. Otro dijo: “Estoy tan confundido, ¿cómo creció esa uña mucho más rápido?”, pues justo las demás uñas acrílicas están medianamente en su sitio.

“Iba a decir que necesita un relleno, pero desde el aspecto de sus otras uñas, creo que ella pudo haber hecho eso a propósito”, escribió otro usuario de Facebook. Para cerrar, uno dio en el clavo de la desastrosa foto: “No pude concentrarme en el anillo después de ver las uñas”.

Instalan sacos de boxeo en las calles de New York para combatir el estrés La iniciativa fue presentada durante la Semana del Diseño de NY.

Te recomendamos en video