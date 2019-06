Tarot de los ángeles: Hay mucha mentira a tu alrededor

Arcángel Israfel

La carta del Arcángel Israfel te revela que ha llegado el momento de hacer justicia en la situación que te preocupa.

Debes aplicar la justicia en el tema que has consultado, no estás actuando de manera correcta, estás beneficiando a quien no corresponde, es momento de volver a quien has dado de lado y aceptar la realidad.

La armonía solo volverá a tu lado cuando realmente seas capaz de ser justo con las personas que están implicadas, entre ellas tu misma.

Destruye los pensamientos que te están limitando, quema tus miedos y la situación se resolverá por sí sola.

Arcángel Jeremiel

La carta del Arcángel Jeremiel tiene un mensaje para ti, haz revisión de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar aquello que no está en armonía.

Toma aliento y valor, revisar el pasado no es sencillo, si bien hazlo con amor y compasión y de esa manera aparecerá ante ti el mensaje de aprendizaje y de crecimiento para mejorar aquello que te preocupa.

Este Ángel va a reconfortarte y disolver las confusiones que pudieras tener, sobre todo si te preocupa el futuro, él te va a orientar.

Jeremiel es el Arcángel que representa el pasado, los procesos kármicos y la clarividencia, sus dones nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y comenzar el viaje del reencuentro con el yo.

Arcángel Jofiel

La carta del Arcángel del Arcángel Jofiel revela que en este momento necesitas claridad mental, iluminación y estabilidad.

Hay mucha mentira a tu alrededor, demasiadas cosas superfluas. Las dudas y la incomprensión hacen que estén en un momento de confusión importante, una crisis existencial.

Debes concentrarte en lo que tienes delante y ser más disciplinado, reduce el orgullo y comienza a ser más humilde.

Si te dedicas a actividades creativas, este Ángel promueve la inspiración artística e intelectual.

Arcángel Sandalphon

La carta del Arcángel Sandalphon tiene un mensaje que darte: te mereces la victoria y si eres firme tendrás la felicidad.

Ha llegado el momento de disfrutar y de que la paz esté a tu lado, vive el momento presente y disfruta de cada sentimiento por completo.

Tu futuro está asegurado y es positivo, reconoce quien eres y confía en que tu éxito es bueno para los otros. Este es el momento de desarrollar tus habilidades para hacer el bien. Vive con integridad tus dones y despierta para vivir este momento, apreciando y dando las gracias por ello.

Si estás embarazada o deseas ser madre, este es el Ángel al que tienes que invocar para pedir protección y la bendición para el futuro niño.

Arcángel Zadikiel

La carta del Arcángel Zadikiel ha venido a darte liberarte, trayendo consigo el perdón, la misericordia y ofreciéndote la armonía.

En este momento de tu vida hay una situación, un pensamiento o sentimiento que te bloquea, solo perdonando y borrando podrás vivir con alegría y conseguir el equilibrio que deseas.

Si no te perdonas o perdonas a otros, seguirás en el mismo lugar y nada cambiará, las mismas experiencias y situaciones dolorosas se repetirán una y otra vez, la acción debe ser tuya.

El Ángel Zadikiel es quien se encarga de enviar hacia la tierra la “energía violeta” el rayo violeta de la transformación.

