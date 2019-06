Crean "gafas periscopio" para que las personas bajitas puedan ver en los conciertos

Si eres de las que disfruta ir a los conciertos pero no puede ver nada porque todos los demás son demasiado altos, este invento te encantará.

El diseñador Dominic Wilcox, del Royal College of Art de Londres, creó un par de "gafas periscopio" que permiten al usuario ver por encima de las personas que son más altas, algo que sin duda resulta muy útil cuando se trata de un evento donde hay multitudes.

A través de las One Foot Taller podrás ver aproximadamente unos 30,5 centímetros por encima del nivel normal de tus ojos, evitando a todos los que bloquean la vista en los eventos.

El proyecto comenzó después de que Microsoft desafiara a Wilcox a resolver algunos problemas cotidianos con soluciones extraordinarias. La inspiración vino de una experiencia que tuvo Wilcox en un concierto de música, donde vio a una mujer más pequeña que luchaba por ver el escenario.

"Estaba de pie en un concierto y me volví para ver a una pequeña mujer bailando pero no podía ver a la banda debido a la gente alta que tenía delante", dijo Wilcox. "Esto me dio la idea de diseñar una forma para que las personas vean obstáculos como las personas de más de seis pies como yo", agregó