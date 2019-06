Así reaccionó Andrea Legarreta a la muerte de Edith González

View this post on Instagram

Dios te bendiga siempre güera querida!! Guerrera incansable, profesional , talentosa, madre amorosa, hija ejemplar, compañera sensible!! Amada como mereces te despides de este plano… Pero permanecerás eterna con el legado de tu trabajo pero sobre todo tu legado como ser humano!! El cielo está de fiesta y llegará el momento en que todos tus seres amados y tú se reúnan de nuevo! 🙏🏻💕🙏🏻💕🙏🏻💕🙏🏻💕🙏🏻 @edithgonzalezmx1