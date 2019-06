La razón por la que tu vida ha sido tan complicada últimamente según tu signo del zodiaco

Aries: del 21 de marzo al 19 de abril.

Has caído en una rutina. Sientes que vives el mismo día una y otra vez.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

Has dejado de tomar riesgos. Te has permitido sentirte demasiado cómodo en tu situación.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Has renunciado a algo que solías querer más que nada. Te has conformado con una vida mediocre en lugar de una extraordinaria.

Cáncer: del 21 de junio al 22 de julio.

Te has estado forzando para adentro. Apenas has salido de la casa últimamente.

Leo: del 23 de julio al 22 de agosto.

Todo lo que tienes que hacer es relajarte. Tómate un tiempo para quedarte en cama y ver una serie que no te haga pensar demasiado.

Virgo: del 23 de agosto al 22 de septiembre.

No te has esforzado por alcanzar tu potencial. Te has vuelto perezoso.

Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

Has estado saliendo con personas que envían los mismos mensajes de texto todos los días y tienen las mismas conversaciones cada vez que te encuentras.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

Te has rendido en tus aficiones. Has perdido tus pasiones.

Sagitario: del 22 de noviembre al 21 de diciembre.

Estás en el proceso de curación y necesitas algo de tiempo para volver a encarrilar tu vida.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero.

Toda tu vida es sobre tu trabajo. No haces nada excepto el trabajo.

Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Te has establecido en una zona de confort, ya sea en tu trabajo o en tu vida amorosa y el estrés finalmente comienza a aparecer.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Has estado durmiendo a través de tus días. Sólo existes para comer, dormir y trabajar. No te permitas caer en esto.

