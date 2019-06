La mujer que rechazó 65 propuestas de matrimonio porque "nunca se enamoró"

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de The Design Millenial (@thedesignmillenial) el 1 Feb, 2017 a las 3:01 PST

Mary también rechazó a un señor inglés, un español rico y un príncipe irlandés, rechazando así 65 propuestas para cuando murió.

En los años 20, las mujeres solteras que buscaban su independencia eran mal vistas y duramente criticadas pero Landon Baker dejó a muchos con la boca cerrada.

A pesar de que sus pretendientes eran hombres guapos y ricos. Mary aseguraba que ninguno era "el hombre correcto"

Mary llegó a declarar: "No me casé porque no encontré al hombre correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto? Nunca he estado enamorada?,