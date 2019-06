Los bebés más inteligentes se despiertan toda la noche, afirman expertos

Para la mayoría de las mamás primerizas, la pregunta eterna es cómo hacer que el bebé se duerma y más aún, hacer que se mantenga dormido por el bien de todos. Sin embargo, para algunas esto se ha convertido en una misión imposible, sobretodo en los primeros días, semanas o incluso meses de vida del recién nacido.

Pero tranquila, si tu bebé se despierta varias veces durante la noche, debes saber que es una señal de inteligencia, según expertos.

De acuerdo con el profesor Peter Fleming, de la Universidad de Bristol, quien se especializa en salud y desarrollo infantil, los bebés que no duermen toda la noche o que bien se despiertan a menudo están asociados con niveles más altos de inteligencia y mejor salud mental.

Fleming afirma que existe un vínculo entre “niveles muy altos de logros intelectuales y de desarrollo y no dormir durante toda la noche”. De hecho, asegura que la idea de que los bebés deben dormir sin interrupción es un concepto de la maternidad moderna ya que según la evolución, lo más natural es que despierten a menudo.

"Los bebés humanos no están diseñados para dormir por períodos prolongados, no es bueno para ellos, y no hay absolutamente ninguna evidencia de que alguien tenga algún beneficio por tener un hijo que duerma más y de manera constante", revela.