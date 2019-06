Así es como el 'Taita' Chimborazo te recarga de energía positiva

View this post on Instagram

🏔Recorre junto a nosotros La RUTA de los VOLCANES 🏔 . . ¿Estás listo para contemplar IMPACTANTES paisajes de los VOLCANES del Ecuador hasta llegar a los Glaciares del Chimborazo? . . ¡Te presentamos la recopilación de destinos exclusivos, diseñada por los expertos! 😎🙌 PARADA 1: Mirador del Cotopaxi. PARADA 2: Glaciares del Chimborazo PARADA 3: Estación de Urbina PARADA 4: Mirador del Tungurahua . . Tu experiencia incluye: • Guía profesional certificada ASEGUIM • Transporte. • Alimentación e hidratación • Fotografía decorativa en impresión de lujo. • Curso de introducción al montañismo. . 👉 Tour ABIERTO para todo público a partir de 5 años 👈 . 🛑PRECIO DE PROMOCIÓN: $49 +IVA para inscripciones hasta el de 7 de junio🛑 Valor normal: $66 Fecha de salida: Este sábado, 15 de junio 📲Inscríbete a través de nuestro WhatsApp ✅ 099 753 2447 Cupos limitados #cotopaxi #cayambevolcano #antisanasummit #Chimborazo #travelerers #ecuadortulugarenelmundo #ecuaview #ecuador2018 #mountaintours #cotopaxi #sincholagua #Antisana #angel #Rumiñahui