Profesor que fue captado manoseando a alumna en plena clase

Un profesor de la preparatoria Eagerville en Illinois, Estados Unidos, fue grabado in fraganti manoseando a una de estudiantes en plena clase, lo que causó el horror y rechazo entre la comunidad estudiantil y la sociedad civil. El aprovechador quedó identificado como Travis Holland, docente de la institución.

En el video se pudo observar como Travis Hollan, aparentemente, corrigiéndole un trabajo a la estudiante, comienza a pasar su mano por su espalda, hasta llegar a la cintura. La escena fue capturada por otro alumno, quien viralizó el material en las redes sociales.

Varios padres de la institución denunciaron que semanas atrás otras estudiantes ya habían presentado quejas en contra del profesor, señalando casos de “contacto inapropiado” y “conducta indecente”.

An Eagleville High School history teacher, Travis Holland has been suspended without pay after the district saw this video. The parent who sent us this says multiple students have complained about him touching them inappropriately. @FOXNashville pic.twitter.com/xrQ6nJKqOi

