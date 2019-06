La nueva característica de WhatsApp que facilitará el uso de la aplicación

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp comienza a implementar una nueva característica en la plataforma popular.

El modo oscuro (modo nocturno) ya está disponible en la versión beta (para pruebas) de la aplicación, de acuerdo con el sitio web especializado WABetaInfo.

Además de cambiar los colores de la plataforma, la nueva característica también ayuda a reducir el consumo de batería del dispositivo móvil.

En el momento, sólo una parte de la aplicación pasó por el cambio. Después de las pruebas, el nuevo recurso debe ser liberado para todos los usuarios.

Según el sitio, una nueva versión de la aplicación para el sistema operativo de Apple también debe ser liberada. La actualización debe llegar con ajustes y algunas novedades.

I can confirm that 2.19.60.29 is like an official update: it means the 2.19.60 update is coming soon on the App Store! https://t.co/7HidrrryQ0

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 7, 2019