De "Verdades Ocultas" a "Río Oscuro": Mauricio Pesutic aparece en nueva teleserie de Canal 13

Ayer, se transmitió un revelador capítulo de la teleserie nocturna de Canal 13, Río Oscuro. Por fin, se reveló la identidad del motorista que perseguía a Clara (Amparo Noguera). En reiteradas ocasiones, la atacó, incluso la secuestró. Se trataba de Alberto (Gabriel Cañas), quien lucha con los sentimientos que tiene hacia Manuel (José Antonio Raffo).

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de la producción dramática fue la aparición de Mauricio Pesutic, actor que hasta hace poco tiempo formaba parte del reparto de Verdades Ocultas. En la teleserie de Mega, el "Chingao" interpretaba a Mario Verdugo, papá de Rocío (Camila Hiriane) y Gonzalo (Renato Jofré). En esa apuesta, trabajaba como carnicero en el Pasaje Nueva Esperanza.

En Río Oscuro, Pesutic apareció con un personaje distinto al anterior. Estaba vestido elegante, hasta fue comparado con Vito Corleone de El Padrino. Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales. Desde que apareció su nombre en la introducción, los televidentes se percataron que el actor que la daba vida a Mario Verdugo se uniría a la trama de Canal 13. Además, se preguntaron qué rol tomará en la historia.

En el adelanto, el "Torito" de Verdades Ocultas saluda afectuosamente a Juan (Julio Milostich). Le dice: "Juanito, creces y creces, tú". Por otro lado, Clara se entera de la relación poliamorosa que tenía su hijo con Alberto (Gabriel Cañas) y Rocío (Mariana Di Girólamo).

Mish, el torito!!!!! lo sacaron de #VerdadesOcultas y lo metieron acá, ojalá que acá no tartamudee ni hable al revés si no me pego un tiro en la zabeca…😆😆

#ManuelSoyYo#RioOscuro

— Alejandra 🐶🤘🎶🌻 (@alessanova) June 6, 2019