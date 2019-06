El tarot del amor para junio: No te aferres a esta relación si no eres feliz en ella

Junio puede ser un mes de profundos cambios y para ello debemos estar atentos. Las cartas del tarot nos traen lecturas que nos pueden acercar a prepararnos para las transformaciones que este mes puede traer en nuestras vidas.

Se producen o se han producido cambios que hacen que la relación sea nueva o comience de otra forma.

Dejamos atrás lo que conocemos, el hacer las cosas siempre de la misma manera. Nueva relación o nuevos aires dentro de la relación que ya conocemos, es hablar, romper con viejas estructuras y rutinas. Hacer cosas diferentes, puedes manejar tus emociones, confía en tí y progresarás, revelan las lecturas de marmaratarot.

Es una época de gran felicidad, calor, tranquilidad, de emprender muchas cosas, crecer en la relación o emprender una nueva.

Se avecinan unas vacaciones, una viaje estupendo lleno de fuerza en la relación existente o que nos permitirá encontrar nuevas relaciones. En el caso de tener ya una relación esta se reafirmará más aún. Si tienes un problema de pareja es necesario que aceptes al otro tal como es sin cambiarla.

Nuestra vida de relaciones es un vaivén, o bien porque estamos solos y no hay ninguna relación o bien porque la relación en la que nos encontramos es problemática y no nos aporta satisfacción.

¿Qué debemos aprender antes de que la rueda de la fortuna gire a nuestro favor en el amor? Un nuevo encaprichamiento, un nuevo romance, la salida de una relación difícil o la voluntad de mejorar una relación ya existente.

Va a haber ciertos acontecimientos inesperados. Hay cambios bruscos, transformaciones.

Deja de sentirte tan seguro y haz algo por cambiar o lo perderás todo. No te aferres a esta relación si no eres feliz en ella. Ábrete, elimina esa frialdad, no seas tan inaccesible, no tengas miedo a esta relación o a la que de forma inminente está por llegar.

Puede ser el final de una etapa. Es importante que termines con lo que no funciona para poder salir de la situación. Es una liberación, acontecimientos que pueden parecer muy malos y que sin embargo son una bendición que ocurran.

El tarot también nos habla de una relación que se ha convertido en una cárcel. La necesidad de liberarnos acabará en ruptura definitiva, aunque puede ser dolorosa y complicada, será lo mejor

Te recomendamos en video: