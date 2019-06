Estos signos del zodiaco son capaces de romperte el corazón sin darte la cara

ARIES

Aries tiende a actuar con sus entrañas y confiar en su impulso, por lo que si ya no sienten la relación, querrán terminarla lo antes posible. Dado que puede llevar un tiempo programar una reunión cara a cara, es probable que solo alcancen el teléfono y lo solucionen. Mantener la relación cuando no están en ella, incluso por un poco más de tiempo, parece una pérdida de tiempo tanto para el Aries como para su pareja.

TAURO

Cuando un Tauro se compromete en una relación, lo toma muy en serio. No hay duda en su mente de que se ha alcanzado un punto de expiración. Debido a que Tauro está tan comprometido con su relación, les toma mucho tiempo procesar una posible ruptura, y probablemente ya sienten que desperdiciaron demasiada energía en ello. ¿Por qué desperdiciar aún más teniendo una conversación larga y agotadora sobre por qué todo salió mal?

LIBRA

Los Libra realmente odian cuando las interacciones sociales se vuelven arriesgadas o agresivas, por lo que harán todo lo posible para evitar una ruptura dramática cara a cara. La idea de tener que decirle a su pareja, en persona, que ya no quieren estar con ellos solo los hace sentir incómodos. Una conversación emocional sobre por qué la relación no funciona no es viable para este signo. Tan pronto como presionan "enviar" en el texto de ruptura escrito con compasión, se sienten inundados de alivio.

PISCIS

En realidad, pasar por una ruptura es muy difícil para un Piscis sensible. Son tan románticos que, en primer lugar, odian la idea de que su relación se arruine. Además, incluso si se terminó, todavía tienen mucho amor por ti. La idea de herir los sentimientos de su pareja los asusta en pedazos. Entonces, si un Piscis trata de romper con alguien en persona, tal vez ni siquiera terminen rompiéndolo. Al menos no tienen que ver la cara triste de su compañero cuando lo hacen sobre un texto.

Te recomendamos en video