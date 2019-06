Cómo detectar los peligrosos phishing cuando reserves tus vacaciones

Si te vas de viaje lo más seguro es que te sientes en tu computadora y empieces a buscar en las distintas páginas web los lugares más interesantes, alojamientos y opciones más económicas para disfrutar un merecido descanso. Y, como suele ser habitual, los hackers están a la caza de los cibernautas para estafarlos con ofertas engañosas.

Y es en estos sitios de interés turístico y vacacional donde más se encuentran los temidos phishing, que se conocen como las técnicas de ingeniería social utilizadas por los ciber-delincuentes y hackers para obtener información confidencial como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito haciéndose pasar por una comunicación confiable y legítima.

Te presentamos unos útiles consejos, elaborados por Kaspersky Lab, para detectar los “phishing” cuando reserves tus vacaciones:

– Comprueba minuciosamente la barra de direcciones antes de introducir información sensible como tu nombre de usuario o contraseña. Si la URL resulta sospechosa (está mal escrita, no se parece a la original o utiliza símbolos especiales en lugar de letras), no registres más datos personales.

– En caso de duda, comprueba el certificado del sitio haciendo clic en el icono del candado que aparece a la izquierda de la URL. Todos los sitios seguros lo poseen.

– Si la oferta parece demasiado buena, seguramente se trate de una estafa. Evítala o trata de verificar por otras vías.

– Si ves una oferta de una compañía de viajes o de una aerolínea ya sea en tu correo electrónico o en tus redes sociales, visita el sitio oficial para confirmar su existencia. Además, comprueba los enlaces a los que te dirige el anuncio minuciosamente.

– Reserva tu estancia únicamente en sitios de confianza y, si es posible, introduce manualmente la dirección del sitio en la barra de direcciones.

– No hagas clic en enlaces que procedan de fuentes desconocidas (ya sea en correos electrónicos, aplicaciones de mensajería o redes sociales). Este tipo de sitios son elaborados por los ciberdelincuentes para pescar incautos.

– Utiliza una buena solución de seguridad que pueda protegerte contra el spam y el phishing. Te recomendamos Kaspersky Security Cloud.

