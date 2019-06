¿Por qué no debes firmar documentos con Mercurio retrógrado?

El tránsito de un planeta por los signos es señal de que ocurrirán cambios. Algunos de aspectos positivos y otros tienen una influencia negativa en ámbitos determinados de nuestra vida. El más famoso de todos es Mercurio retrógrado.

Segú la astróloga española, Irene Cano, explica que este planeta entró en Cáncer este 4 junio. “En esta ocasión el tránsito por el signo del hogar y el confort va a ser especial porque Mercurio va a retroceder en este signo en el mes de julio”.

Precauciones

“Como todo retroceso de Mercurio, este no es momento de trámites burocráticos, de envíos por correo o de firmar contratos”, advierte Cano. Explica que no se trata de mala suerte, sino que el intelecto no está en su máxima capacidad. El asunto es que este planeta rige nuestra inteligencia.

“Nos encontramos distraídos y puede ser que se pase por alto una información importante o alguna cláusula que no querías firmar realmente”, detalla la astróloga. De hecho, afirma que este retroceso será el más dramático del año.

Momento crucial

La astróloga afirma que este retroceso de Mercurio, que comenzará a principios de julio, es el punto del año más conveniente para superar los bloqueos de 2017 y 2018. Durante este período además ocurrirán dos eclipses: el 2 y el 16 de julio.

“Esta temporada promete hacer que lo vivido en el pasado vuelva a tu vida, para que le des el broche final a todas las historias inconclusas”, sentencia. Considera que “es una especie de depuración para que puedas pasar a una nueva etapa sin llevar lastres del pasado”.

Cano subraya que los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) suelen pasarla mal con Mercurio retrógrado en signos de agua. Ello porque “necesitan que les digan que se les quiere, requieren de la expresión verbal y la comunicación clara”.

