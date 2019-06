Murió una bebé que sus padres dejaron en el auto por 16 horas

Una noche de fiesta terminó en tragedia. La policía de Calverton Park, en San Luis (Missouri), investiga el fallecimiento de Joseline Eichelberger, de apenas 11 meses, luego que sus padres la dejaron por 16 horas dentro de su vehículo.

En una reseña del diario Daily Mail, la principal hipótesis que se maneja es que los padres de la pequeña salieron a divertirse la noche del sábado 1 de junio. Al regresar, dejaron encerrada la pequeña hasta las cinco de la tarde del día siguiente.

Según el reporte oficial, fue la abuela de Joseline quien la halló sin vida. La pequeña todavía estaba en su asiento de seguridad, inconsciente y sin signos vitales. Al lugar acudieron los paramédicos, quienes aplicaron los primeros auxilios sin éxito.

Las autoridades presumen que la pequeña falleció debido a las altas temperaturas registradas en San Luis. Se estima que alcanzaron los 35 grados, pero dentro del vehículo habrían sido mayores.

Eleven-month-old Joseline Eichelberger was found dead in a hot car Sunday in St. Louis County, Mo. Police said she had been in the hot car for about 16 hours. https://t.co/H5J0PgSQd1

— KFYR-TV (@KFYRTV) June 6, 2019