Viajar nos da una sensación inexplicable de gozo y alivio. Aunque quizá venga acompañado de un nudo en el estómago ante la incertidumbre, también nos hace sentir que volvemos a respirar después de todo esa angustia a la que estás sometida en el día a día. No es extraño que los expertos en salud cada vez estén dándole una mayor importancia.

Al menos en las Islas Shetland de Escocia, los médicos ya están recetando viajes a sus pacientes como parte de los tratamientos para enfermedades crónicas. Esto también incluye que den caminatas largas por el campo o la costa, que se relajen en un campo abierto y que observen la fauna y flora del lugar.

El Servicio Nacional de Salud de Shetland presentó lo que se ha denominado "recetas de la naturaleza" para ayudar a tratar una variedad de aflicciones, que incluyen presión arterial alta, ansiedad y depresión.

De acuerdo con un comunicado de prensa, los médicos anexarán un plan de de caminatas y actividades para que sus pacientes las sigan a la par de sus tratamientos. Otras actividades incluyen buscar conchas en la playa o hacer jardinería.

"A través del proyecto 'Nature Prescriptions', los médicos (médicos) y enfermeras pueden explicar y promover los muchos beneficios que el estar al aire libre puede tener para el bienestar físico y mental", dijo en un comunicado Lauren Peterson, profesional de mejora de la salud del NHS Shetland.

Yes que no es extraño que hayan visto una cura en los viajes y experiencias fuera de la cotidianidad, después de todo, viajar es la clave para sanar tus males y no sólo aquellos que tienen que ver con la mente, sino con el cuerpo y el alma.

Las investigaciones han demostrado que la exposición a la naturaleza puede contrarrestar la depresión, disminuir los niveles de estrés, mejorar la presión arterial y también se ha demostrado que aumenta las capacidades creativas y cognitivas.

