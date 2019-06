La indirecta de Irina Baeva a quienes la intentan destruir nuevamente por Geraldine Bazán

La actriz Irina Baeva tiene 26 años y mantiene una relación amorosa con el también actor Gabriel Soto, de 44. Pero ese amor surgió en medio de la polémica del divorcio de Soto con su ex y madre de sus hijas, Geraldine Bazán.

A partir de ese momento los fanáticos de las dos artistas se dividieron y mientras que unos apoyan a Geraldine y afirman que es la víctima, y otros apoyan a Irina y defienden su relación con Gabriel.

El desagradable mensaje de Gabriel Soto para destruir a Geraldine Bazán y dejarla como "mala madre" Gabriel no supera a Geraldine.

El mensaje de Irina Baeva a quienes la atacan

Geraldine Bazán se encuentra en República Dominicana rodando una película y aunque está muy motivada porque significa crecimiento profesional, publicó una foto en Instagram con un mensaje nostálgico dedicado a sus hijas.

“Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso, estar lejos de ellas por estos días, aunque no son muchos siempre es duro”, confesó la actriz mexicana, madre de Elisa y Alexa.

Ante esto, se hizo viral un comentario de Gabriel Soto que después borró: “Cómo que sacrificio si la elección de trabajar es tuya, porque necesidad ninguna, yo pago todo para ellas y para ti” decía el comentario de Soto, replicado por @chamonic.

“Tal vez le molesta que le deje a las niñas porque no puede andar de aquí para allá con su novia”, comentó al respecto el usuario @yuri626_jr.

“Qué horror de tipo, qué bueno que Geraldine Bazán se libró de él. Se nota que la influencia de Irina ha sido fatal”, agregó @ingrid_lazper.

Irina Baeva nunca hace caso de los comentarios y publicó este mensaje en su Instagram: “La gente tratará de decirte quién eres. No les creas”.

Te recomendamos en video: