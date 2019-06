Cómo afectará emocionalmente la energía de Tauro sobre Venus a tu signo del zodiaco

¿Sientes que tu vida amorosa actual está por los suelos o es inexistente? Quizá pienses que nadie te valora o que ni siquiera te voltean a ver como algo potencial. Tranquila, es momento de recurrir a la energía del zodiaco. Aprovecha este tiempo para canalizar todas las cosas hermosas que Venus en Tauro pueden traer a tu mundo.

¡Recuerda que mereces lo mejor de todo y el movimiento de Venus en Tauro hará que sucedan cosas maravillosas!

Esta temporada, manifiesta la seguridad que anhelas en tu vida amorosa. Atrae a quien quieras para un cambio y no te conformes con migajas. Saca tu lado sensual y cambia tu apariencia con algo que consideres que estimule tu autoestima. Hazlo por ti y por nadie más.

La energía de Tauro va a traer algo de consuelo a tu vida amorosa. Aquí está cómo afectará a tu signo del zodiaco.

Aries

Después de un tiempo buscando tu independencia, finalmente puedes relajarte un poco y comenzar a crear lo que necesitas para ser feliz en tu vida amorosa. Las próximas semanas se centrarán en abrirte a alguien que sea coherente y pueda ofrecerte seguridad sin sofocar tu libertad.

Si tienes pareja, toda la emoción del mes pasado hace que quieras relajarte un poco, pero de una manera que aún sea divertida para ti y tu pareja. Opta por un paseo por algún museo o pasar una tarde de café. Esto traerá un tono sofisticado y romántico a su relación.

Tauro

Este es tu momento de brillar y finalmente obtienes el foco de atención que mereces en el amor y la socialización. Disfruta de eventos al aire libre como un concierto o un festival gastronómico, esto te pondrá frente a las personas adecuadas que tienen un potencial de relación sustancial.

La sensualidad llenará tu relación, y notarás que tu pareja finalmente te está brindando todo el afecto que mereces. Este será un momento fabuloso para volver a comprometerte con tu relación porque ustedes dos están listos para llevar las cosas a un nivel superior.

Géminis

Hay algunas energías duales trabajando contigo en las próximas semanas, Venus en Tauro te va a tener algo introspectivo sobre tu vida amorosa, que es necesaria porque estás buscando algo más sustancial. Sin embargo, el Sol y Mercurio estarán en tu signo, lo que hará que estés activo y hablador incluso si prefieres estar en tu cabeza.

Enérgicamente, tú y tu pareja finalmente tendrán la oportunidad de liberar cualquier emoción atascada y finalmente expresar lo que uno quiere del otro. Esto les dará a los dos la capacidad de conectarse en un nivel que es profundo y espiritual.

Cáncer

Cáncer, te espera una gran aventura de vida amorosa. Venus en Tauro le ofrecerá seguridad y hará que atraiga potenciales de calidad. Este es tu mes para ser social, salir a fiestas, probar eventos grupales, cualquier cosa que involucre a un séquito de tus amigos te pondrá en una buena posición para amar.

Si querías más emoción y que las cosas se sacudieran en tu vida amorosa, este es el momento. Tu relación gana estabilidad y más romance entre ustedes. Incluso con Marte en su signo actual, puede lograr el afecto que necesita de su pareja y las cosas se calientan de la manera correcta.

Leo

Magnéticamente, atraerá más atención de lo habitual de las personas que se sienten atraídas por su apariencia. La mejor manera de hacer girar esta energía en tu beneficio es acudir a eventos relacionados con la creatividad, en los que recibirás un montón de atención para tu lado artístico de los nuevos potenciales de citas.

Debido a que necesitas más de tu relación, este será un momento en el que estarás abierto acerca de tus sentimientos. Usted está en un punto en el que necesita honestidad, y este será un momento en el que obtendrá las respuestas que necesita para avanzar en su sindicato.

Virgo

Lo mejor de este tránsito para ti es que no tendrás que trabajar duro para atraer un nuevo interés amoroso. Además, estarás fuera de combate, así que esto te hará duplicar tus posibilidades de conocer a alguien especial. Mentalmente, estás listo para desempolvarte y dejar tus opciones abiertas, lo que será genial porque atraerás a personas de diferentes orígenes y de todos los ámbitos de la vida.

Es hora de ser juguetones y hacer cosas que los ayuden a explorar cosas geniales que expanden sus horizontes. Comience a hacer planes para probar cosas que siempre ha querido hacer entre sí. Ir a una aventura divertida ayudará a abrir la comunicación y hará que ustedes flirteen entre sí, lo cual es necesario en este momento de su asociación.

Libra

Libra, Venus está de vuelta en tu planeta, y aunque no esté en tu signo, obtendrás un impulso adicional de este cambio planetario. Su compañero de habitación celestial, Tauro, hará que las cosas sean más fáciles en su vida amorosa, lo que ayudará a atraer a los tipos que buscan las mismas cosas que usted desea en una relación.

Románticamente, ustedes dos finalmente se están complementando armoniosamente. Este impulso en su relación les permite a los dos llegar finalmente a un lugar en el que transforman su unión en una relación seria que va por el camino del compromiso a largo plazo.

Escorpión

Las polaridades desempeñan un papel en tu vida amorosa, así que no te sorprendas si atraes más Tauros en las próximas semanas. En general, se dará cuenta de que en su vida amorosa aparecen más tipos diferentes debido a este cambio, que es un mejor cambio de ritmo de lo que está acostumbrado a las citas.

Incluso con Venus en su signo opuesto, este tránsito restablece la armonía en su relación. Finalmente, obtiene más seguridad y está viendo que su pareja lo está incrementando de una manera que lo hace sentirse satisfecho. Es como si ustedes dos finalmente se feliciten dándole a su unión la vibra Yin y Yang que siempre ha deseado.

Sagitario

Sagitario, tienes muchas cosas en las próximas semanas en tu vida amorosa. Por un lado, está llegando algo de estabilidad, y por el otro, tiene que tomar algunas decisiones en el amor. Este mes se trata de encontrar el tipo correcto de socios que lo cuiden para un cambio. Atraerá los tipos que pueden ofrecerle algo más que las fechas de vuelo nocturno.

Este es un momento de dedicación en su relación, debería notar un mayor esfuerzo por parte de su pareja y viceversa. Hay más generosidad en su relación porque su cónyuge está mostrando su lado dado con respecto a ser afectuoso con usted y ofrecerle más apoyo emocional.

Capricornio

La energía transformadora llena tu vida amorosa, y estás mirando ir hacia y una energía que es divertida, relajada, aventurera, y aún así te ofrece la estabilidad que tu Signo anhela. Este es un momento para salir de lo mismo de siempre y hacer algo audaz que te ayude a atraer a aquellos con los que puedes contar para un cambio.

Comfort llena tu relación, y ustedes dos van a ser todo sobre el romance a lo grande. Ustedes dos descubren más diversión en su relación y, al mismo tiempo, una comprensión más profunda que aumenta su atracción mutua.

Acuario

El cambio es lo que deseas en tu vida amorosa, incluso si tienes que dejar tu zona de comodidad para hacerlo. Está buscando algo profundo y no los tipos habituales que ha estado buscando y está listo para el largo plazo en lugar de enganchar amigos. Este tránsito trae situaciones que pueden parecer extrañas al principio, pero atrae a alguien con quien no te importaría entablar una relación, incluso si no son tan aventureros como tú.

Aunque no seas el tipo de persona, es posible que tengas ganas de pasar algunas noches con tu pareja, pero lo bueno es que ustedes lo hacen divertido. Este será un momento perfecto para organizar fiestas en tu lugar o tener una noche de parejas con algunos de tus amigos en sindicatos. Hacer esto te traerá la diversión y le dará a tu relación un buen cambio de ritmo.

Piscis

De acuerdo, Piscis, aunque no lo parezca en este momento, este será un mejor momento del que podrías imaginarte enamorado. Tienes algunas áreas donde tienes que mantener los ojos bien abiertos, pero atraerás más de los tipos de establos que las personas que vuelan por la noche y que están completamente equivocadas para ti. Recupere su fe en el amor porque tendrá muchas oportunidades de conocer a alguien que tiene un potencial a largo plazo.

La comunicación va a ser enorme con tu pareja, ustedes dos pueden expresarse de una manera que se conecte. Lo mejor para su relación es salir y explorar juntos porque los dos necesitan un poco de diversión en su relación.

