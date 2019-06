Estos signos del zodiaco pueden hacer reír a los demás hasta en el peor momento

GÉMINIS

No hay nadie más divertido que Géminis. Incluso las personas más tensas y conservadoras no pueden evitar reírse cuando hay uno cerca. Son el tipo de personas que son tan graciosas que ni siquiera tienen que tratar de ser graciosas. Ellos simplemente son. A veces, están legítimamente confundidos en cuanto a por qué todos se ríen siempre que hacen las cosas más simples. Para los Géminis, su forma de ver la vida parece normal, pero para todos los demás, lo que acaban de decir es lo más gracioso que han escuchado en todo el día.

LEO

Los Leo no pueden evitar llamar la atención dondequiera que vayan. Esto es porque son tan fascinantes de ver y no tienen ningún problema con estar en el escenario. Como se puede imaginar, el escenario es el mejor lugar para que alguien con un gran sentido del humor esté situado. Un Leo puede hacer reír a toda la sala hasta que sus estómagos le duelen de la mejor manera, ¿por qué no ponerlos en el escenario? Si bien muchos de nosotros estamos demasiado avergonzados para hacer algo ridículo, Leo no tiene ningún problema con eso, y es por eso que son tan divertidos.

VIRGO

Virgo es esa persona que siempre romperá los silencios incómodos o momentos de tensión con un comentario atinado. Si bien es posible que no tengan el sentido del humor más "obvio" que atrae automáticamente la atención, son el tipo de personas para emitir el comentario correcto en el momento justo que hace que todos se caigan en sus sillas con risa. ¿La mejor parte? A los Virgos ni siquiera les importa si crees que son divertidos. Para ellos, su sentido del humor les hace pasar el día.

SAGITARIO

¿Sabes ese momento incómodo en el que todos piensan algo pero nadie es lo suficientemente valiente como para salir y decirlo? Bueno, si hay un Sagitario en la habitación, lo hará. Un Sagitario nunca deja de preguntarse si su broma es llevar las cosas demasiado lejos o si deberían guardar su humor para más adelante. Sinceramente, no tienen ningún filtro cuando hablan y si algo gracioso cruza su mente, puedes apostar a que toda la sala lo sabrá. Su sentido del humor crudo, contundente y brutalmente honesto es incomparable para cualquiera.

