Thalía comparte nueva foto sin maquillaje y despeinada que sorprende a los fanáticos

Amo esos momentos antes de salir al escenario. Nervios, felicidad, acelere, emoción y todos los sentimientos encontrados son lo que nos mantienen en esta carrera tan maravillosa. ¡Y como siempre, gracias a ustedes por ser los mejores pilares para mi, sosteniéndome! 💝🌸🌈🎶