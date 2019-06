Una carta nueva para cada signo: ¡Conoce tu tarot de la semana!

Como todos los lunes, el tarotista Víctor Santelices nos entrega el consejo de las cartas del Tarot para la semana. Una tirada para cada signo, que nos permite orientarnos y saber cómo vienen los próximos días en nuestras vidas.

Aries

El Mago

Semana en que tendrás muy definido tu quehacer, y no sólo eso, siendo ya importante, si no el cómo hacerlo, lo que te ahorrará tiempo y algo de esfuerzo y trabajo. Además, sumado a esto, tus habilidades y el manejo de tus medios se verán favorecidos y aumentados. Aprovecha el momento y avanza.

Tauro

El Loco

Cierta dificultad que tienes para romper esquemas y solo perseverar en lo ya conocido puede que te haya dado resultados porque las zonas cómodas se ajustan a tu tendencia adversa al cambio, pero, podrías estar restándote a nuevas posibilidades y explorar. Ahora es el momento de actuar, con cautela y confianza en tus medios.

Géminis

Tres de Espadas

El dolor es como el cruel compañero de la vida. Lamentablemente nunca está ausente y se presenta en el momento menos esperado. Es tan indeseable que pretendemos ignorarlo, aunque es una tarea inútil. La vida, como las monedas, tiene dos caras y las dos se muestran alternadamente.

Cáncer

El Colgado

Cualquier sacrificio hecho en forma consciente, y no como resultado de algo imprevisto, tiene siempre una recompensa. A veces no hacemos la relación de causa y efecto entre ambas, lo que no significa que no la haya y tendemos a sentirnos víctimas de las circunstancias.

Leo

La Estrella

Este es el momento de las siembras, no de aquellas cruzadas por la incertidumbre de los resultados, favorable o desfavorable, si no con el componente de la certeza de que la cosecha será abundante, aunque no a corto plazo, porque el trabajo será arduo y la paciencia razonable estará puesta a prueba.

Virgo

Diez de Copas

Días en que la mayoría de los eventos relativos a la familia, a las amistades o a la buena mezcla entre ambas, te nutrirán de emociones positivas. Tan necesarias para el momento que estás viviendo. No te restes. Por el contrario, conviértete en pieza clave para propiciarlas.

Libra

Ocho de Oros

Con un esfuerzo relativo de creatividad, podrás generar ingresos extras que te permitan sortear alguna dificultad financiera puntual o la necesidad de dinero adicional para hacer alguna inversión rentable que, a futuro, te evite—precisamente—pasar por estas situaciones.

Escorpio

Cuatro de Copas

Lamentarse por vivir situaciones ingratas relativas al amor, generalmente, no es la actitud más objetiva ni la más sincera con nosotros mismos. En un dilema entre dos, apuntar al otro puede resultar más fácil pero no necesariamente contribuye a solucionar el problema. Es bueno, a veces, practicar la autocrítica.

Sagitario

El Juicio

En el evento que tuvieras que optar por la mejor opción frente a un hecho concreto que pudiera acarrear consecuencias posteriores, tu capacidad para discernir entre las alternativas y elegir la más favorable estará plenamente vigente, por lo que asume el desafío con fe en ti y en tu criterio.

Capricornio

La Fuerza

Con la misma fe en ti que te caracteriza y sumada a ella la convicción de que estás en el camino correcto, avanzarás venciendo dificultades y barreras imprevistas. Harás gala de una insuperable continuidad de propósitos. Y todo esto tendrá como corolario conseguir tus metas.

Acuario

Seis de Oros

La vida siempre nos brinda la posibilidad de dar. El común de las personas lo asocia a lo material, sin embargo, hasta el más desposeído de bienes tangibles puede ejercer la magia de desprenderse de algo de su ser que no se agota: Una palabra dicha en el momento oportuno, un gesto amable, una acción que auxilie y, todo esto, marca la diferencia.

Piscis

Tres de Bastos

Si estás pensando dar un paso trascendente que te lleve más allá de lo que has conseguido hasta ahora, éste es el momento de hacerlo. Con sabiduría, experiencia y tu cualidad innegable: La intuición. Podrás alcanzar tus metas, sin embargo, debes cultivar mucho más la perseverancia.

