Inglesa recibió una postal escrita hace 112 años

En la localidad de Plymouth, Inglaterra, Michaela Webber fue sorprendida por su cartero. El Royal Mail le entregó una postal escrita en 1907, dirigida a una antigua propietaria de su actual vivienda.

La postal, que data de la Primera Guerra Mundial, tenía como destinatario original a Violet Wiltshire, quien vivió en esa casa desde 1901 y murió en 1990 en la ciudad de Southampton. Así lo investigó la propio Michaela intrigada por el insólito hecho.

Sin explicación

La mujer explicó al diario Devon Live, de Plymouth, que su primera impresión fue muy curiosa. “Mi esposo entró con el correo como de costumbre y fue entonces cuando lo vimos. Mi primer pensamiento fue: ‘¡Dios mío, hay un fantasma en la casa!”, comentó Webber.

La postal fue enviada a Riga Terrace desde el desde el antiguo cuartel de Crownhill. “Buscamos mi dirección y descubrimos que ella vivía aquí1901”, contó Michaela a los periodistas. Ella se mudó a ese edificio en 2014.

Navidad

La carta está fechada en la Navidad de 1907 y su remitente se identifica como Albert. El contenido es breve: “Querida Vie, no te sientas decepcionada si no llego mañana martes, ya que me siento horriblemente mal. Espero que en casa todos se encuentren bien, Albert”.

La imagen de la tarjeta tiene un dibujo de Crownhill Barracks, que fue construido en Plymouth en 1891 para hospedar a regimientos de tropas británicas. En 1960 estos edificios fueron demolidos y en la actualidad allí existen oficinas.

Excusa

“Es realmente increíble”, dice Michaela Webber sobre la postal, que espera entregar a los familiares de Violet. Mientras que el servicio postal inglés no que cree posible que haya ocurrido un retraso tan largo.

Según The Sun, un vocero del Royal Mail considera que es poco probable que haya pasado todo ese tiempo pérdida dentro de las oficinas de correos. Cree que alguien debió haberla enviado recientemente.

