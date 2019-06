“Me preguntó si podría reprogramar mi regla”: Mujeres compartieron en Twitter los comentarios más cómicos y ridículos que habían recibido de hombres

Aunque la educación hace su esfuerzo por enseñarle al género masculino cómo funciona el cuerpo de una mujer, resulta difícil entender la gran complejidad que hay en nuestra vida desde lo fisiológico hasta lo social y por esa razón a veces hacen comentarios ridículos que parecen increíbles.

Sin embargo algunos comentarios de hombres definitivamente se salen de control y se alejan demasiado de la realidad que las mujeres vivimos, hasta tal punto de convertir en palabras completamente ridículas, sin sentido y, claro está, muy graciosas.

Las cinco dudas más comunes sobre el virus del papiloma humano (VPH) Es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes.

Fue justo esto lo que salió a relucir cuando una chica en Twitter le pidió a sus seguidoras que compartieran los comentarios “más ridículos” que habían recibido de hombres.

Los comentarios ridículos causaron risas en Twitter

“Mujeres, ¿qué es lo más estúpido que les haya dicho un hombre sobre sexo, menstruación, salud reproductiva, etc? Contesten con comentarios. ¡Vamos a reírnos juntas de estos tontos”, escribió en su cuenta @brownandbella.

Las respuestas definitivamente se salieron de control. Pues el hilo ya tiene 20.000 votos y más de 3500 comentarios, muchos de los cuales te harán preguntarte si realmente existen hombres capaces de hacer semejantes afirmaciones y preguntas.

“Siempre hay que amar a quien quieran": El tierno mensaje que dedicó Joy Huerta a su esposa e hija en su primer concierto como madre Recientemente nació su primera hija.

“Salí con un chico de 21 años que no sabía que con la regla se sangraba. Me preguntó cómo sabíamos las chicas que se acababa la regla y le dije que dejábamos de sangrar. Gritó: “¿PERO SANGRAN?”, fue uno de los comentarios.

“Un chico con el que salía me preguntó si podría reprogramar mi regla para que no coincidiera con su cumpleaños. No llegamos a su cumpleaños”, relató otra de las chicas.

Te mostramos en video: