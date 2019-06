FOTOS: Los nuevos crop top para hombres que se han viralizado en redes y generado controversia

En las mujeres se ha popularizado el uso de los crop top en aquellos looks más creativos y llamativos. Hasta ahora era una prenda exclusivamente femenina, pero una nueva marca sacó una línea de esta prenda para hombres.

La marca ASOS aplicó esta tendencia para hombres y puso a la venta una línea de crop top masculina. Las prendas son extremadamente cortas y cuestan alrededor de 19 dólares en el sitio web de la tienda británica.

Ante las burlas que ha recibido la marca por estos tops, explicó que esta prenda forma parte de su actitud que busca romper los esquemas de la moda y que se sienten orgullosos de hacerlo.

Las críticas al crop top para hombres

En redes sociales fueron muchos los mensajes destructivos para esta prenda de ropa poco convencional.

“Si mi esposo alguna vez usara esto, es mejor que no vuelva a la casa”, escribió en Twitter @jackiebobb123.

“Paren esto, eso no es moda masculina, es moda femenina”, publicó el usuario @leo_calhoun.

Proudly breaking down fashion norms since 2000 💅💁‍♂️ pic.twitter.com/DvirkXEEod — ASOS (@ASOS) May 31, 2019

“Lo que quiero saber es qué hombre usará esto”, agregó @shaunslater91i1.

Otros fueron menos rudos al referirse al top y hasta defendieron a aquellos que deseen usarlo.

@ASOS If I start seeing Men in crop tops this summer im done 😫😫😫🙈 pic.twitter.com/6Jm76j3hqP — M O L L I E (@MollieDollx) May 25, 2019

“No es para mí, pero si no te gusta, no lo compres”, manifestó @yoxtailsoup. “Solo porque es diferente no significa que es malo”, añadió @salamirassi.

