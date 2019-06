Estos tres signos aprenderán a decir que no por las malas durante junio

A algunas personas quiere ser buenas con todos en todo momento, pero mucho se aprovechan de ellas porque le dicen que sí a todo. En junio, algunos deberán aprender a decir que no de una mala manera.

Ser colaborador y ayudar a las personas es algo bueno, sin embargo, no siempre podemos estar allí para todo lo que necesiten los demás, pues, es importante que también tomemos espacio para nosotros mismos, pero los nacidos bajo los signos de Géminis, Virgo y Leo deberán aprender a decir que no de una manera desagradable.

Una situación incómoda los obligará a decir que no

Géminis: Tienes sentimiento hermosos y quieres ser el apoyo de todos los que te rodean, sin embargo, no lo notas y se están aprovechando de ti. Te involucrarán en un conflicto al que eres completamente ajena, de allí en adelante aprenderás el valor del “no”.

Virgo: “Me gusta ayudar” es tu frase, pero decirle que sí a todos te llevará a hacer cosas que no deseas. Cuando veas que el cansancio te impide cumplir con tus tareas personales preferirás tomar un poco más de espacio para ti.

Leo: Ser un ejemplo a seguir no significa que debas ser un héroe para todos, es importante que dejes claro que hay cosas en las que puedes ayudar y otras en las que no. No te preocupes por lo que piensen, la mejor lección será cuando seas incondicional en los momentos verdaderamente necesarios.

