Estudio revela que aumenta uso de peligrosos programas stalkerware para espiar infidelidades

Estar en pareja puede no ser tan romántico como lo pinta el cine. Para muchas personas puede significar someterse a parejas tóxicas que llegan a acosar el espacio vital que todos debemos tener. Un reciente estudio de la firma rusa Kaspersky Lab determinó, por ejemplo, que un 27% de los mexicanos ha espiado a su pareja en línea, la mayoría de ellos usando programas stalkerware.

En 2018 Kaspersky Lab indica que más de 58.000 usuarios detectaron stalkerware en sus teléfonos o tablets. De estos, 35.000 lo desconocían por completo hasta que nuestra solución de protección concluyó su primer análisis.

De acuerdo con Kaspersky Lab, los programas stalkerware, llamado también software de acoso, son parte de las estrategias que usan las parejas para el espionaje de sus novios o esposos.

La oferta de programas stalkerware, señala Kaspersky Lab "consiste en una impresionante variedad de las denominadas aplicaciones de espionaje “legales” (dependiendo del país, en España por ejemplo no lo es, pero eso no quiere decir que no sea posible conseguirlas en la red)".