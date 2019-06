Date un gusto con esta saludable Carrot Cake

View this post on Instagram

💚CARROT CAKE MÁS SALUDABLE 💚lo prometido es deuda!! Hoy os traigo la receta de una carrot cake 🥕 🍰 más saludable!!! Por qué? . ✅ sustituímos la harina refinada por harina integral . ✅Sustituímos la mantequilla por plátano 🍌 . ✅Sustituímos el azúcar refinado por azúcar de dátiles (nos aportan azúcares simples, sí, pero al utilizar los dátiles enteros tenemos más fibra, lo que nos ayuda a disminuir el índice glucémico ➡️ la velocidad con la que los azúcares simples pasan a la sangre⬅️ además, es un azúcar casero, que nos aporta sabor!! . ✅ Sustituímos el azúcar glass del frosting de queso por plátano machacado y azúcar de dátiles . 🥕🍰INGREDIENTES: 3 huevos 🥚, 1 yogur natural, 4 zanahorias ralladas, 2 plátanos maduros, 2 cucharadas soperas de azúcar de dátiles, 140 g de harina integral, 1 sobre de levadura química, 90 g de nueces picadas, 1 cucharadita de las de café de canela. . 🥕🍰PARA EL FROSTING: 2 paquetes de queso crema, 2 plátanos maduros machacados, 2 cucharadas soperas de azúcar de dátiles ✅ . 🥕🍰 ELABORACIÓN: . Para el azúcar de dátiles: colocar un paquete de dátiles deshuesados en un cazo, cubrir con agua y dar un hervor. Retirar del fuego, triturar y reservar 👌🏽 . Precalentar el horno a 180 grados, en un bol mezclar el yogur, con los huevos, el plátano machacado y el azúcar de dátiles. Añadir la zanahoria rallada y las nueces. Mezclar la harina con las especias y la levadura y mezclar todo bien. Echar la mezcla en un molde enharinado y hornear durante 30 minutos. (Si lo repartís en dos moldes más pequeños, lo teneis en 20/25 minutos, según vuestro horno!!) . 🥕🍰 PARA EL FROSTING, mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que se integren bien y decorar el bizcocho con ello!! . #SaberVivirTVE #teammarta #masterchef #martamchef6 #martamasterchef #gastronomia #gastronomy #gastro #pornfood #gastroart #gastropost #instafood #food #foodie #foodporn #foodvsco #igfood #foodies #healthy #healthyfood #healthyrecipes #healthyfoodshare #yum #yummy